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https://sputnikarabic.ae/20230212/روسيا-تدرس-اقتراحا-بإنشاء-مراكز-للحبوب-والغاز-في-البحرين-1073414016.html
روسيا تدرس اقتراحا بإنشاء مراكز للحبوب والغاز في البحرين
روسيا تدرس اقتراحا بإنشاء مراكز للحبوب والغاز في البحرين
أعلن السفير الروسي لدى المنامة، أليكسي سكوسيريف، أن روسيا والبحرين تدرسان مقترحات لإنشاء مراكز للحبوب والغاز. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T11:26+0000
2023-02-12T11:26+0000
روسيا
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الدوحة - سبوتنيك. وقال سكوسيريف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، "تواصل الجهات الروسية والبحرينية المعنية دراسة مقترحات إنشاء العديد من المشاريع الضخمة، ومن بينها مشروع مركز للحبوب، ومركز للغاز ومصنع لإنتاج الأدوية الروسية".ولفت السفير الروسي إلى أن روسيا والبحرين، تواصلان التعاون في المجال العسكري، رغم الوضع الجيوسياسي الحالي.وتابع "أستطيع القول إن التعاون العسكري التقني، ما زال مستمرا، وإن كان بشكل متواضع، وهناك اتصالات قائمة بين المؤسسات الدفاعية".يذكر أنه قبل 4 سنوات، بحثت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، مشروع إنشاء مركز للحبوب في البحرين، لكن المشروع لم يكتمل. وكان المشروع يركز على توريد الحبوب الروسية إلى دول الخليج العربية والشرق الأوسط.ووقعت روسيا والبحرين عام 2015، اتفاقية بشأن التعاون العسكري التقني، وقبل ذلك بعام، أصبحت البحرين أول مشتر لمنظومة "كورنيت إم" الروسية المضادة للدبابات.
https://sputnikarabic.ae/20221106/مستشار-ملك-البحرين-يوضح-لـ-سبوتنيك-موقف-بلاده-من-الأزمة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1069873952.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, البحرين, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, البحرين, العالم, العالم العربي, الأخبار

روسيا تدرس اقتراحا بإنشاء مراكز للحبوب والغاز في البحرين

11:26 GMT 12.02.2023
© AFP 2023 / MARWAN NAAMANIالبحرين المنامة
البحرين المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AFP 2023 / MARWAN NAAMANI
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أعلن السفير الروسي لدى المنامة، أليكسي سكوسيريف، أن روسيا والبحرين تدرسان مقترحات لإنشاء مراكز للحبوب والغاز.
الدوحة - سبوتنيك. وقال سكوسيريف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، "تواصل الجهات الروسية والبحرينية المعنية دراسة مقترحات إنشاء العديد من المشاريع الضخمة، ومن بينها مشروع مركز للحبوب، ومركز للغاز ومصنع لإنتاج الأدوية الروسية".

ولفت السفير الروسي إلى أن روسيا والبحرين، تواصلان التعاون في المجال العسكري، رغم الوضع الجيوسياسي الحالي.

وتابع "أستطيع القول إن التعاون العسكري التقني، ما زال مستمرا، وإن كان بشكل متواضع، وهناك اتصالات قائمة بين المؤسسات الدفاعية".
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
مستشار ملك البحرين يوضح لـ "سبوتنيك" موقف بلاده من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
6 نوفمبر 2022, 07:50 GMT
يذكر أنه قبل 4 سنوات، بحثت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، مشروع إنشاء مركز للحبوب في البحرين، لكن المشروع لم يكتمل. وكان المشروع يركز على توريد الحبوب الروسية إلى دول الخليج العربية والشرق الأوسط.

ووقعت روسيا والبحرين عام 2015، اتفاقية بشأن التعاون العسكري التقني، وقبل ذلك بعام، أصبحت البحرين أول مشتر لمنظومة "كورنيت إم" الروسية المضادة للدبابات.
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