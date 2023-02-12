روسيا تدرس اقتراحا بإنشاء مراكز للحبوب والغاز في البحرين
© AFP 2023 / MARWAN NAAMANIالبحرين المنامة
© AFP 2023 / MARWAN NAAMANI
أعلن السفير الروسي لدى المنامة، أليكسي سكوسيريف، أن روسيا والبحرين تدرسان مقترحات لإنشاء مراكز للحبوب والغاز.
الدوحة - سبوتنيك. وقال سكوسيريف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، "تواصل الجهات الروسية والبحرينية المعنية دراسة مقترحات إنشاء العديد من المشاريع الضخمة، ومن بينها مشروع مركز للحبوب، ومركز للغاز ومصنع لإنتاج الأدوية الروسية".
ولفت السفير الروسي إلى أن روسيا والبحرين، تواصلان التعاون في المجال العسكري، رغم الوضع الجيوسياسي الحالي.
وتابع "أستطيع القول إن التعاون العسكري التقني، ما زال مستمرا، وإن كان بشكل متواضع، وهناك اتصالات قائمة بين المؤسسات الدفاعية".
ولفت السفير الروسي إلى أن روسيا والبحرين، تواصلان التعاون في المجال العسكري، رغم الوضع الجيوسياسي الحالي.
وتابع "أستطيع القول إن التعاون العسكري التقني، ما زال مستمرا، وإن كان بشكل متواضع، وهناك اتصالات قائمة بين المؤسسات الدفاعية".
6 نوفمبر 2022, 07:50 GMT
يذكر أنه قبل 4 سنوات، بحثت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، مشروع إنشاء مركز للحبوب في البحرين، لكن المشروع لم يكتمل. وكان المشروع يركز على توريد الحبوب الروسية إلى دول الخليج العربية والشرق الأوسط.
ووقعت روسيا والبحرين عام 2015، اتفاقية بشأن التعاون العسكري التقني، وقبل ذلك بعام، أصبحت البحرين أول مشتر لمنظومة "كورنيت إم" الروسية المضادة للدبابات.
ووقعت روسيا والبحرين عام 2015، اتفاقية بشأن التعاون العسكري التقني، وقبل ذلك بعام، أصبحت البحرين أول مشتر لمنظومة "كورنيت إم" الروسية المضادة للدبابات.