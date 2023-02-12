https://sputnikarabic.ae/20230212/روسيا-تدرس-اقتراحا-بإنشاء-مراكز-للحبوب-والغاز-في-البحرين-1073414016.html

روسيا تدرس اقتراحا بإنشاء مراكز للحبوب والغاز في البحرين

روسيا تدرس اقتراحا بإنشاء مراكز للحبوب والغاز في البحرين

أعلن السفير الروسي لدى المنامة، أليكسي سكوسيريف، أن روسيا والبحرين تدرسان مقترحات لإنشاء مراكز للحبوب والغاز. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T11:26+0000

2023-02-12T11:26+0000

2023-02-12T11:26+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

البحرين

العالم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103502/80/1035028039_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_66cdc285431ec883dd9cd601be85fd81.jpg

الدوحة - سبوتنيك. وقال سكوسيريف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، "تواصل الجهات الروسية والبحرينية المعنية دراسة مقترحات إنشاء العديد من المشاريع الضخمة، ومن بينها مشروع مركز للحبوب، ومركز للغاز ومصنع لإنتاج الأدوية الروسية".ولفت السفير الروسي إلى أن روسيا والبحرين، تواصلان التعاون في المجال العسكري، رغم الوضع الجيوسياسي الحالي.وتابع "أستطيع القول إن التعاون العسكري التقني، ما زال مستمرا، وإن كان بشكل متواضع، وهناك اتصالات قائمة بين المؤسسات الدفاعية".يذكر أنه قبل 4 سنوات، بحثت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، مشروع إنشاء مركز للحبوب في البحرين، لكن المشروع لم يكتمل. وكان المشروع يركز على توريد الحبوب الروسية إلى دول الخليج العربية والشرق الأوسط.ووقعت روسيا والبحرين عام 2015، اتفاقية بشأن التعاون العسكري التقني، وقبل ذلك بعام، أصبحت البحرين أول مشتر لمنظومة "كورنيت إم" الروسية المضادة للدبابات.

https://sputnikarabic.ae/20221106/مستشار-ملك-البحرين-يوضح-لـ-سبوتنيك-موقف-بلاده-من-الأزمة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1069873952.html

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, البحرين, العالم, العالم العربي, الأخبار