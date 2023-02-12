https://sputnikarabic.ae/20230212/روسيا-والسعودية-تعملان-على-توسيع-التعاون-العسكري-التقني-الجامعة-العربية-تستضيف-مؤتمرا-لدعم-القدس-1073422736.html
روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقني.. الجامعة العربية تستضيف مؤتمرا لدعم القدس
روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقني.. الجامعة العربية تستضيف مؤتمرا لدعم القدس
روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقني، مصر تحذر من المماطلة في إنهاء أزمة سد النهضة وتعلن تمسكها بضبط النفس، "السيادة السوداني" يعلن الاتفاق... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T15:07+0000
2023-02-12T15:07+0000
2023-02-12T15:07+0000
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روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقني ، مصر تحذر من المماطلة في إنهاء أزمة سد النهضة وتتمسك بضبط النفس
روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقني ، مصر تحذر من المماطلة في إنهاء أزمة سد النهضة وتتمسك بضبط النفس
جامعة الدول العربية تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم القدس وتشكيل تكتل عربي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي يقول إن إجراء انتخابات ليبيا يتطلب إنجاز القوانين قبل نهاية أبريل.روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقنيقال السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف، إن روسيا والسعودية كثفتا العمل لتوسيع التعاون العسكري التقني بين البلدين.وأضاف السفير أن الرغبات في المملكة زادت من أجل تنويع القدرات الدفاعية في البلاد، بما في ذلك من خلال توسيع جغرافية التعاون العسكري التقني مع دول أخرى في العالم. وروسيا واحدة منها".وأكد كوزولوف أن العمل في هذا المجال يشهد تكثيفا بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال الاتصالات الثنائية المنتظمة، بما في ذلك عمل اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون العسكري التقني".وربط السفير بحث السعوديين عن شركاء جدد بالتهديدات الأمريكية بإعادة تقييم معالم العلاقات مع السعودية، بما في ذلك الجانب العسكري. وأشار إلى أن واشنطن غير راضية عن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط.وأوضح: "أينما وجدنا فرصة للتعاون والتقنية الحديثة وتكافؤ العلاقات سنمضي فيه"، لافتا أن علاقة الرياض مع جميع الدول مستقرة ولا توجد خلافات وإن كانت هناك خلافات في وجهات النظر، فإنها لا تغير من حقيقة أن للرياض صداقات وعلاقات استراتيجية، ولنا الحق في المسار الذي نجد به مصلحة بلدنا".مصر تحذر من المماطلة في إنهاء أزمة سد النهضة وتعلن تمسكها بضبط النفسأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تمسك بلاده بضبط النفس، على الرغم مما وصفه بـ"مماطلة إثيوبيا" في التوصل إلى إطار قانوني بشأن نزاع سد النهضة على نهر النيل، متهماً بعض دول المنبع بمحاولة الاستئثار والسيطرة على المورد المائي، دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة.واستعرض شكر، خلال افتتاحه المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، تحدي الأمن المائي الجسيم، الذي يواجه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن بعض الدول تعد من أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، في مقابل "رغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي، والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة".وأضاف أنه ليس أمام مصر والسودان سوى البند العاشر من اتفاق إعلان المباديء الموقع 2014 الذي يقضي بالاحتكام لجهة خارجية ووسيط دولي، إذا تأزمت الأمور ولم تتوصل الأطراف الثلاث لحل، لكن إثيوبيا ترفض تفعيل هذا البند والعمل به وتصر على الاحتكام إلى الاتحاد الإفريقي الذي ليس لديه خبراء مرموقين في هذا المجال."السيادة السوداني" يعلن الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب بالبلادأعلن مجلس السيادة السوداني، التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب بالبلاد مع القوى الوطنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الموقع في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والرافضة له، وذلك لحل الأزمة السياسية بالبلاد.وذكر المجلس، في بيان أنه عقد سلسلة من الاجتماعات، طوال الثلاثة أيام الماضية، برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وبحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، مضيفا "وضمت هذه الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه".وأكد أنه "بعد نقاش مستفيض وبروح وطنية عالية واضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي".وذكر أن أطرافا مثل الكتلة الديموقراطية ولجان المقاومة والحراك الشعبي من ضمن الأطياف التي ستوقع على الاتفاق الإطاري بعدما كانت رافضة له في ظل الحراك السياسي الجديد، والذي سيظهر في نهاية فبراير والإعلان النهائي عنه.جامعة الدول العربية تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم القدس وتشكيل تكتل عربي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيليةوسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى انطلق المؤتمر الدولي لدعم القدس في جامعة الدول العربية بالقاهرة .وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته بالمؤتمر إن القدس بحاجة الى أمتها العربية والإسلامية، داعيا إلى وقف الأعمال الأحادية في القدس المحتلة مؤكدا رفضه لتحكم إسرائيل في الدخول والخروج من مدينة القدس.وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية عقد المؤتمر الدولي حول دعم القدس، مشيرا إلى أهمية إعطاء هذا الحدث الزخم اللازم، للتعريف بقضية القدس وأبعادها: القانونية، والسياسية، والاقتصادية، وحشد كل دعم من أجل تعزيز صمود المقدسيين في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن المعول عليه هو الشق القانوني دون السياسي، ويقصد بهذا الشق هو أن ما يفعله الاحتلال غير قانوني وفقا لما أقره اليونسكو مؤخرا، واعتمادا على قرار التقسيم الذي يقضي بتدويل القدس الشرقية والغربية، ومن ثم فمن المطلوب تشكيل لجنة قانونية عربية تسعى من خلال دفوعها إلى إيقاف هذا التصعيد في القدس.رئيس المجلس الرئاسي الليبي يقول إن إجراء انتخابات ليبيا يتطلب إنجاز القوانين قبل نهاية أبريلطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بضرورة إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل المقبل، أو العمل بالتشريعات النافذة.وقال المنفي "إن تحقيق الإجماع الوطني والدولي ضرورة لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام 2023، مما يتطلب إنجازا صحيحا وشفافا لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية شهر أبريل المقبل أو العمل بالتشريعات النافذة".وأضاف المنفي إن المجلس ملتزم بخارطة الطريق الحاكِمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى منها".وقال الكاتب الصحفي، فرج احميد، إن كل الأجسام السياسية هي المعرقلة لأن يكون هناك انتخابات في ليبيا بعيدا عن المحاصصة والحزبية والمصالح.وذكر أن كل هذه المحاولات تأتي في إطار تمديد الأجسام السياسية الموجودة لإطالة أمد بقائهم في السلطة. وأشار إلى أن التوافقات التي تحدث الآن لن يتمخض عنها شيء لمصلحة المواطن الليبي لذلك لا يتم التعويل عليها.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك
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عالم سبوتنيك, القدس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, روسيا, السعودية
عالم سبوتنيك, القدس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, روسيا, السعودية
روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقني.. الجامعة العربية تستضيف مؤتمرا لدعم القدس
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روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقني، مصر تحذر من المماطلة في إنهاء أزمة سد النهضة وتعلن تمسكها بضبط النفس، "السيادة السوداني" يعلن الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب بالبلاد.
جامعة الدول العربية تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم القدس وتشكيل تكتل عربي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي يقول إن إجراء انتخابات ليبيا يتطلب إنجاز القوانين قبل نهاية أبريل.
روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقني
قال السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف، إن روسيا والسعودية كثفتا العمل لتوسيع التعاون
العسكري التقني بين البلدين.
وأضاف السفير أن الرغبات في المملكة زادت من أجل تنويع القدرات الدفاعية في البلاد، بما في ذلك من خلال توسيع جغرافية التعاون العسكري التقني مع دول أخرى في العالم. وروسيا واحدة منها".
وأكد كوزولوف أن العمل في هذا المجال يشهد تكثيفا بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال الاتصالات الثنائية المنتظمة، بما في ذلك عمل اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون العسكري التقني".
وربط السفير بحث السعوديين عن شركاء جدد بالتهديدات الأمريكية بإعادة تقييم معالم العلاقات مع السعودية
، بما في ذلك الجانب العسكري. وأشار إلى أن واشنطن غير راضية عن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط.
وقال الكاتب الصحفي السعودي، طلال الحربي، إن التعاون السعودي موجود مع كافة الدول، مؤكدا أن روسيا من الدول المتقدمة في مجالات متعددة، مما يدفع المملكة إلى التعاون معها بما يخدم البلدين والشعبين.
وأوضح: "أينما وجدنا فرصة للتعاون والتقنية الحديثة وتكافؤ العلاقات سنمضي فيه"، لافتا أن علاقة الرياض مع جميع الدول مستقرة ولا توجد خلافات وإن كانت هناك خلافات في وجهات النظر، فإنها لا تغير من حقيقة أن للرياض صداقات وعلاقات استراتيجية، ولنا الحق في المسار الذي نجد به مصلحة بلدنا".
مصر تحذر من المماطلة في إنهاء أزمة سد النهضة وتعلن تمسكها بضبط النفس
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تمسك بلاده بضبط النفس
، على الرغم مما وصفه بـ"مماطلة إثيوبيا" في التوصل إلى إطار قانوني بشأن نزاع سد النهضة على نهر النيل، متهماً بعض دول المنبع بمحاولة الاستئثار والسيطرة على المورد المائي، دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة.
واستعرض شكر، خلال افتتاحه المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، تحدي الأمن المائي الجسيم، الذي يواجه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن بعض الدول تعد من أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، في مقابل "رغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي، والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة".
وقال أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، إن قضية سد النهضة
شائكة لأنها مسألة أمن قومي بالنسبة للسودان ومصر، فالنيل الأزرق يمد البلدين بما نسبته خمس وستون بالمئة من حصتهما من نهر النيل، مشيرا إلى أن مصر بلد صحراوي ليس لديه مصادر مائية أخرى.
وأضاف أنه ليس أمام مصر والسودان سوى البند العاشر من اتفاق إعلان المباديء الموقع 2014 الذي يقضي بالاحتكام لجهة خارجية ووسيط دولي، إذا تأزمت الأمور ولم تتوصل الأطراف الثلاث لحل، لكن إثيوبيا ترفض تفعيل هذا البند والعمل به وتصر على الاحتكام إلى الاتحاد الإفريقي الذي ليس لديه خبراء مرموقين في هذا المجال.
"السيادة السوداني" يعلن الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب بالبلاد
أعلن مجلس السيادة السوداني، التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب بالبلاد مع القوى الوطنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الموقع في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والرافضة له، وذلك لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وذكر المجلس، في بيان أنه عقد سلسلة من الاجتماعات، طوال الثلاثة أيام الماضية، برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي
، وبحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، مضيفا "وضمت هذه الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه".
وأكد أنه "بعد نقاش مستفيض وبروح وطنية عالية واضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي".
وأكد الباحث في الدراسات الاستراتيجية، عماد الدين حسين، على وجود توافق بين غالبية الطيف السياسي
في السودان، وفق ضمانات قدمتها الأطراف خاصة ما يتعلق باتفاق جوبا للسلام وهو أهم بند بين الفرقاء.
وذكر أن أطرافا مثل الكتلة الديموقراطية ولجان المقاومة والحراك الشعبي من ضمن الأطياف التي ستوقع على الاتفاق الإطاري بعدما كانت رافضة له في ظل الحراك السياسي الجديد، والذي سيظهر في نهاية فبراير والإعلان النهائي عنه.
جامعة الدول العربية تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم القدس وتشكيل تكتل عربي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى انطلق المؤتمر الدولي لدعم القدس في جامعة الدول العربية بالقاهرة .
وقال الرئيس الفلسطيني
محمود عباس في كلمته بالمؤتمر إن القدس بحاجة الى أمتها العربية والإسلامية، داعيا إلى وقف الأعمال الأحادية في القدس المحتلة مؤكدا رفضه لتحكم إسرائيل في الدخول والخروج من مدينة القدس.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية عقد المؤتمر الدولي حول دعم القدس، مشيرا إلى أهمية إعطاء هذا الحدث الزخم اللازم، للتعريف بقضية القدس وأبعادها: القانونية، والسياسية، والاقتصادية، وحشد كل دعم من أجل تعزيز صمود المقدسيين في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الأكاديمي والباحث الفلسطيني، أيمن الرقب، إن المؤتمر ينعقد بناء على دعوة من فلسطين بسبب التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة القدس
، من تهجير وتغيير ديموغرافي، مشيرا إلى أن للمؤتمر ثلاثة محاور: اقتصادي وقانوني وسياسي.
وأشار إلى أن المعول عليه هو الشق القانوني دون السياسي، ويقصد بهذا الشق هو أن ما يفعله الاحتلال غير قانوني وفقا لما أقره اليونسكو مؤخرا، واعتمادا على قرار التقسيم الذي يقضي بتدويل القدس الشرقية والغربية، ومن ثم فمن المطلوب تشكيل لجنة قانونية عربية تسعى من خلال دفوعها إلى إيقاف هذا التصعيد في القدس.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يقول إن إجراء انتخابات ليبيا يتطلب إنجاز القوانين قبل نهاية أبريل
طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بضرورة إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل المقبل، أو العمل بالتشريعات النافذة.
وقال المنفي "إن تحقيق الإجماع الوطني والدولي ضرورة لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام 2023، مما يتطلب إنجازا صحيحا وشفافا لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية شهر أبريل المقبل أو العمل بالتشريعات النافذة".
وأضاف المنفي
إن المجلس ملتزم بخارطة الطريق الحاكِمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى منها".
وقال الكاتب الصحفي، فرج احميد، إن كل الأجسام السياسية هي المعرقلة لأن يكون هناك انتخابات
في ليبيا بعيدا عن المحاصصة والحزبية والمصالح.
وذكر أن كل هذه المحاولات تأتي في إطار تمديد الأجسام السياسية الموجودة لإطالة أمد بقائهم في السلطة. وأشار إلى أن التوافقات التي تحدث الآن لن يتمخض عنها شيء لمصلحة المواطن الليبي لذلك لا يتم التعويل عليها.
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