https://sputnikarabic.ae/20230212/زلزالان-يضربان-جورجيا-1073410054.html
زلزالان يضربان جورجيا
زلزالان يضربان جورجيا
ضرب زلزالان بقوة 4.4 و3.3 درجة على مقياس ريختر جورجيا اليوم الأحد، حسبما أفاد به المركز الوطني لرصد الزلازل. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T09:47+0000
2023-02-12T09:47+0000
2023-02-12T09:47+0000
العالم
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وبحسب المركز، وقعت الهزات اليوم الأحد في الساعة 12.07 بتوقيت تبليسي (08.07 بتوقيت غرينتش)، وكان مركز الزلزال قرية جومي بالقرب من مدينة أوزورجتي. كانت قوة الزلزال 4.4. ووقع الزلزال الثاني في الساعة 12.21 بتوقيت تبليسي (08.21 بتوقيت موسكو) وبلغت قوته 3.3 على بعد خمسة كيلومترات من منتجع قرية باخمارو الجبلي.ولم ترد بعد معلومات عن الأضرار والخسائر المحتملة.في وقت سابق من مساء السبت، ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة غربي جورجيا.وتعرض جنوبي تركيا لزلزال فجر الاثنين الماضي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا ووقوع أضرار هائلة في الجنوب التركي والشمال السوري.
https://sputnikarabic.ae/20230211/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-في-تركيا-إلى-24617-قتيلا-1073399946.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم
زلزالان يضربان جورجيا
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ضرب زلزالان بقوة 4.4 و3.3 درجة على مقياس ريختر جورجيا اليوم الأحد، حسبما أفاد به المركز الوطني لرصد الزلازل.
وبحسب المركز، وقعت الهزات اليوم الأحد في الساعة 12.07 بتوقيت تبليسي (08.07 بتوقيت غرينتش)، وكان مركز الزلزال قرية جومي بالقرب من مدينة أوزورجتي. كانت قوة الزلزال 4.4. ووقع الزلزال الثاني في الساعة 12.21 بتوقيت تبليسي (08.21 بتوقيت موسكو) وبلغت قوته 3.3 على بعد خمسة كيلومترات من منتجع قرية باخمارو الجبلي.
ولم ترد بعد معلومات عن الأضرار والخسائر المحتملة.
في وقت سابق من مساء السبت، ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة غربي جورجيا.
وتعرض جنوبي تركيا
لزلزال فجر الاثنين الماضي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا ووقوع أضرار هائلة في الجنوب التركي والشمال السوري.