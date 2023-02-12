https://sputnikarabic.ae/20230212/سفير-روسيا-والسعودية-تتعاونان-بشكل-وثيق-في-قطاع-الطاقة-وضمن-أوبك-1073402535.html
سفير: روسيا والسعودية تتعاونان بشكل وثيق في قطاع الطاقة وضمن أوبك+
سفير: روسيا والسعودية تتعاونان بشكل وثيق في قطاع الطاقة وضمن أوبك+
أعلن السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف، أن موسكو والمملكة العربية السعودية تتعاونان بشكل وثيق في قطاع الطاقة وضمن إطار آليات أوبك +. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T01:39+0000
2023-02-12T01:39+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "لقد تم تأكيد جدوى وفعالية هذا التعاون على الصعيد الدولي من الناحية العملية خلال الأزمات المختلفة، بما في ذلك الفترة الأكثر صعوبة لوباء الفيروس كورونا".وأضاف كوزلوف، "مواصلة العمل في هذا الاتجاه في الوضع الحالي مطلوبة".ولفت سيرغي كوزلوف إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المملكة العربية السعودية أن إدخال أنواع مختلفة من القيود غير المشروعة - العقوبات والحظر و"سقوف الأسعار" يغذي فقط عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ في مجال الطاقة العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/سفير-موسكو-في-المنامة-التعاون-العسكري-بين-روسيا-والبحرين-مستمر-1073401858.html
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روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار أوبك, أوبك
روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار أوبك, أوبك
سفير: روسيا والسعودية تتعاونان بشكل وثيق في قطاع الطاقة وضمن أوبك+
01:39 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 01:44 GMT 12.02.2023) تابعنا عبر
أعلن السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف، أن موسكو والمملكة العربية السعودية تتعاونان بشكل وثيق في قطاع الطاقة وضمن إطار آليات أوبك +.
موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "لقد تم تأكيد جدوى وفعالية هذا التعاون
على الصعيد الدولي من الناحية العملية خلال الأزمات المختلفة، بما في ذلك الفترة الأكثر صعوبة لوباء الفيروس كورونا".
وأشار السفير إلى أن الإجراءات المنسقة لأكبر منتجي النفط جعلت من الممكن تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة إلى حد كبير وتحييد الاتجاهات السلبية.
ولفت سيرغي كوزلوف إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المملكة العربية السعودية أن إدخال أنواع مختلفة من القيود غير المشروعة - العقوبات والحظر و"سقوف الأسعار" يغذي فقط عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ في مجال الطاقة العالمية.