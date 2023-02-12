سيطرة "قسد" على الطرق الرئيسية يؤخر إيصال مساعدات شرقي سوريا لمنكوبي الزلزال... صور
© Sputnik . Atia Al atiaسيطرة "قسد" على الطرق يؤخر إيصال مساعدات شرقي سوريا لمنكوبي الزلزال
© Sputnik . Atia Al atia
يواجه سكان الجزيرة السورية معضلة كبيرة في عمليات إيصال المساعدات العاجلة لمنكوبي الزلزال في المحافظات السورية الأخرى، وهي سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي على الطرق العامة، والتي تصلها مع الداخل السوري.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا اليوم الأحد، أن الجهات الحكومية والمحلية والأهلية في محافظة الحسكة أنهوا استعداداتهم اللوجستية لنقل أول قافة تحمل مساعدات طبية وغذائية وإغاثية من خلال تجميعها في مدينة القامشلي وتسييرها عبر مكتب برنامج الغذاء العالمي في مدينة القامشلي باتجاه محافظات اللاذقية وحلب وإدلب، وذلك بسبب خروج الطرق العامة عن سيطرة الدولة السورية.
وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة ابراهيم عواد خلف لـ"سبوتنيك" إنه "ضمن جهود إغاثة المناطق المنكوبة جراء الزلزال التي يقوم بها أبناء محافظة الحسكة بمختلف مكوناتهم وفعالياتهم، نظمت قافلة إغاثية جديدة، اليوم الأحد 12 شباط/ فبراير، وهي الأولى من نوعها من مركز مدينة الحسكة، وستنضم إليها قافلة مساعدة مقدمة من أهالي القامشلي وبقية المدن قبل أن ترسل للمتضررين في باقي المحافظات".
سيتم نقل جميع المساعدات والحملات والقوافل التي يتم التجهيز لها عبر مكاتب الامم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة حصراً، وذلك نتيجة ظروف الطرق العامة الواصلة بين المحافظة مع المحافظات الأخرى والمسيطر على جزء كبير منه من قبل قوات "قسد" وهو ما يشكل خطراً عليه.
© Sputnik . Atia Al atiaسيطرة "قسد" على الطرق يؤخر إيصال مساعدات شرقي سوريا لمنكوبي الزلزال
سيطرة "قسد" على الطرق يؤخر إيصال مساعدات شرقي سوريا لمنكوبي الزلزال
© Sputnik . Atia Al atia
وأوضح خلف بأن القافلة التي تم تجهيزها تحتوي سلل غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، بالإضافة إلى سلال دوائية وأدوية منوعة وألبسة شتوية وبطانيات ومفروشات مقدمة من الجمعيات الخيرية والأهلية ومبادرات شخصية من سكان مدينة الحسكة، والتي تضاف الى المساعدات المالية التي تجاوزات أكثر من مليار ليرة سورية.
وضمت القافلة مكونات المبادرة الشبابية التي جمعت ألبسة شتوية منوعة تقدر بنحو 5 آلاف قطعة لمختلف الأعمار وإرسالها ضمن القافلة مساهمة من شباب وشابات مدينة الحسكة، ودعماً للجهود التي يبذلها أهالي الحسكة لمساندة أهلنا المنكوبين.
© Sputnik . Atia Al atiaسيطرة "قسد" على الطرق يؤخر إيصال مساعدات شرقي سوريا لمنكوبي الزلزال
سيطرة "قسد" على الطرق يؤخر إيصال مساعدات شرقي سوريا لمنكوبي الزلزال
© Sputnik . Atia Al atia
كما تحدث لــ"سبوتنيك" عدد من مسؤولي الجمعيات الخيرية في مدينة الحسكة عما قاموا بتقديمه من كميات كبيرة من الأدوية والمال واللباس والغذاء ، بهدف المساهمة في جهود الإغاثة وتقديم يد العون والمساعدة للعائلات المنكوبة من الزلزال، والتأكيد على تكاتف الشعب السوري وقدرته على تجاوز الصعوبات والمحن.
في حين أكد رئيس جمعية الوفاء للتنمية الاجتماعية في القامشلي محمد خير أوسو لــ"سبوتنيك" أن "رئيسة حزب الشباب للتنمية والتغير في سوريا بروين ابراهيم تبرعت بشراء كمية كبيرة من الألبسة الشتوية المختلفة ولكافة الأعمار، حيث سيتم إرسالها عر الطائرة العسكرية "اليوشن" وتسليمها للجنة الإغاثة العليا التي ستقوم بدورها بتوزيعها للمنكوبين في المحافظات الأخرى".