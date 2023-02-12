https://sputnikarabic.ae/20230212/سيطرة-قسد-على-الطرق-الرئيسية-يؤخر-إيصال-مساعدات-شرقي-سوريا-لمنكوبي-الزلزال-صور-1073427948.html

سيطرة "قسد" على الطرق الرئيسية يؤخر إيصال مساعدات شرقي سوريا لمنكوبي الزلزال... صور

سيطرة "قسد" على الطرق الرئيسية يؤخر إيصال مساعدات شرقي سوريا لمنكوبي الزلزال... صور

يواجه سكان الجزيرة السورية معضلة كبيرة في عمليات إيصال المساعدات العاجلة لمنكوبي الزلزال في المحافظات السورية الأخرى، وهي سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش... 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T17:13+0000

2023-02-12T17:13+0000

2023-02-12T17:13+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا اليوم الأحد، أن الجهات الحكومية والمحلية والأهلية في محافظة الحسكة أنهوا استعداداتهم اللوجستية لنقل أول قافة تحمل مساعدات طبية وغذائية وإغاثية من خلال تجميعها في مدينة القامشلي وتسييرها عبر مكتب برنامج الغذاء العالمي في مدينة القامشلي باتجاه محافظات اللاذقية وحلب وإدلب، وذلك بسبب خروج الطرق العامة عن سيطرة الدولة السورية.وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة ابراهيم عواد خلف لـ"سبوتنيك" إنه "ضمن جهود إغاثة المناطق المنكوبة جراء الزلزال التي يقوم بها أبناء محافظة الحسكة بمختلف مكوناتهم وفعالياتهم، نظمت قافلة إغاثية جديدة، اليوم الأحد 12 شباط/ فبراير، وهي الأولى من نوعها من مركز مدينة الحسكة، وستنضم إليها قافلة مساعدة مقدمة من أهالي القامشلي وبقية المدن قبل أن ترسل للمتضررين في باقي المحافظات".وأوضح خلف بأن القافلة التي تم تجهيزها تحتوي سلل غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، بالإضافة إلى سلال دوائية وأدوية منوعة وألبسة شتوية وبطانيات ومفروشات مقدمة من الجمعيات الخيرية والأهلية ومبادرات شخصية من سكان مدينة الحسكة، والتي تضاف الى المساعدات المالية التي تجاوزات أكثر من مليار ليرة سورية.كما تحدث لــ"سبوتنيك" عدد من مسؤولي الجمعيات الخيرية في مدينة الحسكة عما قاموا بتقديمه من كميات كبيرة من الأدوية والمال واللباس والغذاء ، بهدف المساهمة في جهود الإغاثة وتقديم يد العون والمساعدة للعائلات المنكوبة من الزلزال، والتأكيد على تكاتف الشعب السوري وقدرته على تجاوز الصعوبات والمحن.في حين أكد رئيس جمعية الوفاء للتنمية الاجتماعية في القامشلي محمد خير أوسو لــ"سبوتنيك" أن "رئيسة حزب الشباب للتنمية والتغير في سوريا بروين ابراهيم تبرعت بشراء كمية كبيرة من الألبسة الشتوية المختلفة ولكافة الأعمار، حيث سيتم إرسالها عر الطائرة العسكرية "اليوشن" وتسليمها للجنة الإغاثة العليا التي ستقوم بدورها بتوزيعها للمنكوبين في المحافظات الأخرى".

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