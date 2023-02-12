https://sputnikarabic.ae/20230212/عباس-نتوجه-في-الأيام-المقبلة-إلى-مجلس-الأمن-لطلب-منح-فلسطين-عضوية-كاملة-بالأمم-المتحدة-1073410696.html
عباس: نتوجه في الأيام المقبلة إلى مجلس الأمن لطلب منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة
عباس: نتوجه في الأيام المقبلة إلى مجلس الأمن لطلب منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية ستتوجه في الأيام المقبلة إلى الأمم المتحدة لطلب منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T10:02+0000
2023-02-12T10:02+0000
2023-02-12T10:02+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
محمود عباس
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رام الله - سبوتنيك. وأكد محمود عباس أنه سيتوجه إلى الأمم المتحدة وهيئاتها بما فيها مجلس الأمن للمطالبة باستصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين عبر منح فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية.وقال عباس خلال كلمته في مؤتمر القدس المنعقد في جامعة الدول العربية بالقاهرة: "سوف نتوجه في الأيام القليلة القادمة إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي لنطالب باستصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين من خلال منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".وأضاف الرئيس الفلسطيني أن القرار يجب أن يؤكد على "وقف الأعمال الأحادية، وعلى رأسها الاستيطان الذي يعتبر كله باطلاً وغير قانوني، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام".وشدد محمود عباس على أن دولة فلسطين تحتفظ بحقها، بل ستواصل الذهاب إلى المحاكم والمنظمات الدولية حماية لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.ويشار إلى أن القاهرة تستضيف، اليوم الأحد، مؤتمرًا لدعم القدس بمقر جامعة الدول العربية، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى.
https://sputnikarabic.ae/20230211/مؤتمر-دولي-لدعم-القدس-تكتل-عربي-في-مواجهة-الانتهاكات-الإسرائيلية-1073394110.html
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, محمود عباس
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, محمود عباس
عباس: نتوجه في الأيام المقبلة إلى مجلس الأمن لطلب منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية ستتوجه في الأيام المقبلة إلى الأمم المتحدة لطلب منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
رام الله - سبوتنيك
. وأكد محمود عباس أنه سيتوجه إلى الأمم المتحدة وهيئاتها بما فيها مجلس الأمن للمطالبة باستصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين عبر منح فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية.
وقال عباس خلال كلمته في مؤتمر القدس المنعقد في جامعة الدول العربية
بالقاهرة: "سوف نتوجه في الأيام القليلة القادمة إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي لنطالب باستصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين من خلال منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وأضاف الرئيس الفلسطيني أن القرار يجب أن يؤكد على "وقف الأعمال الأحادية، وعلى رأسها الاستيطان الذي يعتبر كله باطلاً وغير قانوني، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام".
وشدد محمود عباس على أن دولة فلسطين تحتفظ بحقها، بل ستواصل الذهاب إلى المحاكم والمنظمات الدولية حماية لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ويشار إلى أن القاهرة تستضيف، اليوم الأحد، مؤتمرًا لدعم القدس
بمقر جامعة الدول العربية، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى.