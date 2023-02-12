https://sputnikarabic.ae/20230212/علامة-في-العين-تشير-إلى-أنك-معرض-لخطر-الإصابة-بنوبة-قلبية-1073422554.html

علامة في العين تشير إلى أنك معرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية

علامة في العين تشير إلى أنك معرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية

يعتبر تراكم الكوليسترول حالة خطيرة ومهددة للحياة. للتحقق مما إذا كنت تعاني من هذه الحالة، من الضروري إجراء فحص دم، ولكن هناك علامات أخرى يمكن أن تطلق جرس... 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T15:02+0000

2023-02-12T15:02+0000

2023-02-12T15:02+0000

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من المعروف أن ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة ضارة جدا لجسمنا، وخاصة القلب والأوعية الدموية. لا يُطلق على الكوليسترول عبثا اسم "القاتل الصامت" لأن هذه المادة الدهنية يمكن أن تتراكم بمرور الوقت دون أن نلاحظها وتسبب انسدادا خطيرا يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.لذلك، يجب التعامل مع أي علامات إنذار مبكر على الفور، عادة عن طريق تغيير نمط الحياة مثل الأكل الصحي والمزيد من التمارين.كثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول لن يعرفوا في الواقع أنهم مصابون بهذه الحالة حتى يتم إجراء التحاليل اللازمة لهم أو ظهور مشكلة صحية ذات صلة.ومع ذلك، يمكن للأشخاص الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي - وهي حالة وراثية حيث توجد مستويات عالية جدا من الكوليسترول في الدم - ملاحظة بعض العلامات الجسدية، بحسب موقع healthy.walla.أحد هذه العلامات الحمراء هو شكل غير عادي يتشكل في العين. يصفه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأنه: "لون رمادي مائل للبياض على شكل نصف قمر (هلال) على السطح الخارجي للقرنية".وأضاف: "طبيبك قد يكون قادرا على اكتشاف العلامات الجسدية لارتفاع الكوليسترول أثناء الفحص السريري، على الرغم من عدم ظهور هذه العلامات على كل من يعاني من ارتفاع الكوليسترول. تحدث هذه العلامات الجسدية عندما يتراكم الكوليسترول في أجزاء مختلفة من الجسم".إلى جانب ظهور شكل الهلال الفريد في العين، هناك علامات أخرى لارتفاع الكوليسترول في الدم:- نتوءات حول الركبتين أو المفاصل أو المرفقين- تورم أو ألم في وتر العرقوب- مناطق صفراء حول العينين.

https://sputnikarabic.ae/20211024/High-cholesterol-1049254799.html

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الصحة, منوعات, أمراض القلب والسكري والضغط, علوم, الأخبار