https://sputnikarabic.ae/20230212/قطر-الخيرية-تعلن-بدء-بناء-مدينة-الكرامة-في-سوريا-1073421145.html

"قطر" الخيرية تعلن بدء بناء مدينة "الكرامة" في سوريا

"قطر" الخيرية تعلن بدء بناء مدينة "الكرامة" في سوريا

أعلنت جمعية "قطر" الخيرية، اليوم الأحد، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "مدينة الكرامة" في شمال سوريا، ضمن خطة إعادة إعمار الأراضي المتضررة من الزلزال. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T14:37+0000

2023-02-12T14:37+0000

2023-02-12T14:51+0000

العالم العربي

قطر

أخبار قطر اليوم

أخبار تركيا اليوم

زلزال

أخبار سوريا اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073254736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a72f983287a9862f5b8f2ac2a046473.jpg

ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية قوله بأنه أصدر توجيهاته ببدء العمل في المشروع.وأعرب الكواري عن حزنه للدمار الذي تعيشه سوريا على خلفية وقوع الزلزال المدمر، قائلا إنه رغم عمله منذ 10 سنوات في مجال العمل الإنساني، لم ير في حياته دمارا بهذا الشكل، داعيا إلى الوقوف إلى جانب المتضررين.وفي وقت سابق، أعلنت قطر، اليوم الأحد، عن تجهيز بيوت متنقلة للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا، جاء هذا في تصريحات للسفير التركي بالدوحة مصطفى كوكصو، بحسب وكالة "الأناضول".وقال السفير إن الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة باتت جاهزة لإرسالها الأحد، موضحا أن هذه الدفعة تتضمن 306 بيتا متنقلا مجهزا بالكامل للمعيشة.وكانت قطر أعلنت عقب وقوع الزلزال تخصيص 10 آلاف بيت متنقل لإرسالها للمناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا. وأوضح كوكصو أنه "من المقرر إرسال باقي البيوت تباعا خلال الأيام المقبلة حسب الإمكانات اللوجستية".وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية، وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230212/أمير-قطر-يصل-اسطنبول-بعد-الزلزال-المدمر-وأردوغان-في-استقباله-صور-1073417064.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار سوريا اليوم, الأخبار