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https://sputnikarabic.ae/20230212/كيف-تغير-إنتاج-النفط-السعودي-منذ-1994-حتى-2022-1073412012.html
كيف تغير إنتاج النفط السعودي منذ 1994 حتى 2022؟
كيف تغير إنتاج النفط السعودي منذ 1994 حتى 2022؟
أصبحت السعودية مصدرا عالميا موثوقا لتصدير النفط الخام منذ بدء إنتاجه عام 1938، لكن إنتاجها الشهري يتغير صعودا وهبوطا وفقا لمتطلبات سوق الطاقة. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T11:33+0000
2023-02-12T12:03+0000
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ومنذ عام 1994 حتى 2022 تغير متوسط إنتاج النفط السعودي الشهري مسجلا مستويات تراوحت بين 7 ملايين برميل يوميا و12 مليون برميل، حسبما تشير إحصائيات مؤسسة "ماكرو ترندز" البحثية الأمريكية.وتشير تلك الإحصائيات إلى أن إنتاج النفط السعودي سجل أقل مستويات في عام 2000 بينما وصل إلى أعلى المستويات في 2020 عندما سجل 12 مليون برميل يوميا.وفيما يلي إحصائيات عن أبرز محطات إنتاج النفط السعودي منذ 1994 حتى 2022، وفقا لأرقام تقريبية يتم احتسابها بـ "مليون برميل نفط يوميا":وتشير إحصائيات ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى أن السعودية هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العام بنحو 11 مليون برميل يوميا، حسب موقع "ستاتيستا" البحثي الأمريكي.وتشير الأرقام الواردة في الإحصائيات إلى تقديرات لأقرب رقم صحيح، وهو ما يعني أن القيمة الفعلية لإنتاج النفط الذي يقدر بـ "مليون برميل يوميا" يمكن أن تكون أكبر أو أقل من الرقم الذي تم تقريبه.
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري
اقتصاد, أسعار النفط اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري

كيف تغير إنتاج النفط السعودي منذ 1994 حتى 2022؟

11:33 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 12.02.2023)
© AFP 2023النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AFP 2023
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أصبحت السعودية مصدرا عالميا موثوقا لتصدير النفط الخام منذ بدء إنتاجه عام 1938، لكن إنتاجها الشهري يتغير صعودا وهبوطا وفقا لمتطلبات سوق الطاقة.
ومنذ عام 1994 حتى 2022 تغير متوسط إنتاج النفط السعودي الشهري مسجلا مستويات تراوحت بين 7 ملايين برميل يوميا و12 مليون برميل، حسبما تشير إحصائيات مؤسسة "ماكرو ترندز" البحثية الأمريكية.
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وتشير تلك الإحصائيات إلى أن إنتاج النفط السعودي سجل أقل مستويات في عام 2000 بينما وصل إلى أعلى المستويات في 2020 عندما سجل 12 مليون برميل يوميا.
© AFP 2023 / BILAL QABALANالنفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية
© AFP 2023 / BILAL QABALAN
وفيما يلي إحصائيات عن أبرز محطات إنتاج النفط السعودي منذ 1994 حتى 2022، وفقا لأرقام تقريبية يتم احتسابها بـ "مليون برميل نفط يوميا":
1994 - 1997: كان متوسط الإنتاج الشهري 8 ملايين برميل نفط يوميا.
1998 - 1999: سجل 9 ملايين برميل في بداية العام لكنه تراجع إلى 8 ملايين برميل.
2000: سجل الإنتاج 9 ملايين برميل يوميا.
2001 - 2002: أصبح 8 ملايين برميل يوميا.
2003 - 2005: تراوح إنتاج النفط السعودي بين 8 و10 ملايين برميل يوميا.
2006 - 2008: تراوح الإنتاج بين 9 و10 ملايين برميل يوميا.
2009 - 2010: أصبح الإنتاج 8 ملايين برميل.
2011 - 2015: تراوح الإنتاج بين 9 و10 ملايين برميل يوميا.
2016 -2018: تراوح الإنتاج بين 10 و11 مليون برميل نفط يوميا.
2019: تراوح الإنتاج بين 9 و10 ملايين برميل.
2020: سجل إنتاج النفط السعودي أعلى مستوياته بـ 12 مليون برميل يوميا لكنه انخفض مرة أخرى إلى 8 ملايين برميل.
2021: تراوح الإنتاج بين 8 و9 ملايين برميل.
2022: في يناير/ كانون الثاني سجل إنتاج النفط السعودي 10 ملايين برميل يوميا.
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وتشير إحصائيات ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى أن السعودية هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العام بنحو 11 مليون برميل يوميا، حسب موقع "ستاتيستا" البحثي الأمريكي.
© AFP 2023النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية
© AFP 2023
وتشير الأرقام الواردة في الإحصائيات إلى تقديرات لأقرب رقم صحيح، وهو ما يعني أن القيمة الفعلية لإنتاج النفط الذي يقدر بـ "مليون برميل يوميا" يمكن أن تكون أكبر أو أقل من الرقم الذي تم تقريبه.
© Sputnikصفقة "أوبك +": كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره
صفقة أوبك +: كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
صفقة "أوبك +": كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره
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