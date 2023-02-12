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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230212/كييف-تبدأ-استخدام-أنواع-جديدة-من-الألغام-1073404613.html
كييف تبدأ استخدام أنواع جديدة من الألغام
كييف تبدأ استخدام أنواع جديدة من الألغام
أعلن ضابط استخبارات في المنطقة العسكرية الغربية أن كييف بدأت في استخدام أنواع جديدة من الألغام في قطاع كريمينسكي من الجبهة في دونباس. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T06:32+0000
2023-02-12T06:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "يزرعون ألغاما عادية وبعضها جديد، لم نرها من قبل، الناس الذين كانوا هنا لفترة طويلة لم يروها. نحن ننتظر خبراء المتفجرات للبحث".وأوضح أن الجيش الأوكراني ينثر ألغامًا باستخدام الذخائر العنقودية."عشية تقدمت القوات الروسية عدة كيلومترات على قطاع كريمينسكي من الجبهة. تزرع كييف الألغام على قطاعات الجبهة، في محاولة لمنع الهجوم الروسي".
https://sputnikarabic.ae/20230211/القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-رتلا-لوجستيا-أوكرانيا-بهجوم-صاروخي--1073379155.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

كييف تبدأ استخدام أنواع جديدة من الألغام

06:32 GMT 12.02.2023
© AP Photo / Daniel Coleتحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
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أعلن ضابط استخبارات في المنطقة العسكرية الغربية أن كييف بدأت في استخدام أنواع جديدة من الألغام في قطاع كريمينسكي من الجبهة في دونباس.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "يزرعون ألغاما عادية وبعضها جديد، لم نرها من قبل، الناس الذين كانوا هنا لفترة طويلة لم يروها. نحن ننتظر خبراء المتفجرات للبحث".
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تستهدف رتلا لوجستيا أوكرانيا بهجوم صاروخي
أمس, 12:58 GMT
وأوضح أن الجيش الأوكراني ينثر ألغامًا باستخدام الذخائر العنقودية.
"عشية تقدمت القوات الروسية عدة كيلومترات على قطاع كريمينسكي من الجبهة. تزرع كييف الألغام على قطاعات الجبهة، في محاولة لمنع الهجوم الروسي".
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