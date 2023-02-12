https://sputnikarabic.ae/20230212/كييف-تبدأ-استخدام-أنواع-جديدة-من-الألغام-1073404613.html
كييف تبدأ استخدام أنواع جديدة من الألغام
كييف تبدأ استخدام أنواع جديدة من الألغام
أعلن ضابط استخبارات في المنطقة العسكرية الغربية أن كييف بدأت في استخدام أنواع جديدة من الألغام في قطاع كريمينسكي من الجبهة في دونباس. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T06:32+0000
2023-02-12T06:32+0000
2023-02-12T06:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "يزرعون ألغاما عادية وبعضها جديد، لم نرها من قبل، الناس الذين كانوا هنا لفترة طويلة لم يروها. نحن ننتظر خبراء المتفجرات للبحث".وأوضح أن الجيش الأوكراني ينثر ألغامًا باستخدام الذخائر العنقودية."عشية تقدمت القوات الروسية عدة كيلومترات على قطاع كريمينسكي من الجبهة. تزرع كييف الألغام على قطاعات الجبهة، في محاولة لمنع الهجوم الروسي".
https://sputnikarabic.ae/20230211/القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-رتلا-لوجستيا-أوكرانيا-بهجوم-صاروخي--1073379155.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
كييف تبدأ استخدام أنواع جديدة من الألغام
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أعلن ضابط استخبارات في المنطقة العسكرية الغربية أن كييف بدأت في استخدام أنواع جديدة من الألغام في قطاع كريمينسكي من الجبهة في دونباس.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "يزرعون ألغاما عادية وبعضها جديد، لم نرها من قبل، الناس الذين كانوا هنا لفترة طويلة لم يروها. نحن ننتظر خبراء المتفجرات للبحث".
وأوضح أن الجيش الأوكراني ينثر ألغامًا باستخدام الذخائر العنقودية.
"عشية تقدمت القوات الروسية عدة كيلومترات على قطاع كريمينسكي من الجبهة. تزرع كييف الألغام على قطاعات الجبهة، في محاولة لمنع الهجوم الروسي
".