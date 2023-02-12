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https://sputnikarabic.ae/20230212/لجنة-وزارية-إسرائيلية-توافق-على-مشروع-قانون-لإلغاء-خطة-فك-الارتباط-التي-نفذها-شارون-في-2005-1073421415.html
لجنة وزارية إسرائيلية توافق على مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" التي نفذها شارون في 2005
لجنة وزارية إسرائيلية توافق على مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" التي نفذها شارون في 2005
وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون عام 2005، وانسحبت إسرائيل بموجبها... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T14:39+0000
2023-02-12T14:39+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إنه من المقرر طرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست بقراءة تمهيدية يوم الأربعاء المقبل.وقال يوسي داغان رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية لموقع "0404" العبري: "هذه بداية تحقيق العدالة وتصحيح الظلم التاريخي. أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، هذا نضال نخوضه منذ 18 عاما ونرى أخيرا الضوء في نهاية النفق".وحال تصويت الكنيست الذي تسيطر عليه أغلبية من الائتلاف الحاكم، على مشروع القانون، فسوف يسمح ذلك بإعادة بناء 4 مستوطنات إسرائيلية شمالي الضفة من ضمنها مستوطنة "حومش".وأواخر العام الماضي، قدم نواب من الائتلاف الحاكم، مشروع قانون إلغاء خطة "فك الارتباط" إلى الكنيست.وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير زعيم حزب "قوة يهودية" قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون فك الارتباط، ما يتيح العودة للمستوطنات شمالي الضفة أمرا ممكنا بعد 18 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20221117/اتفاق-دراماتيكي-بين-نتنياهو-وبن-غفير-لـتعديل-القانون-مقابل-الانضمام-للحكومة-1070260711.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الضفة الغربية

لجنة وزارية إسرائيلية توافق على مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" التي نفذها شارون في 2005

14:39 GMT 12.02.2023
© AP Photo / Menahem Kahanaرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رؤساء سلطات الاستيطان الإسرائيلية في مستوطنة ألون شفوت في كتلة غوش عتصيون في الضفة الغربية المحتلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رؤساء سلطات الاستيطان الإسرائيلية في مستوطنة ألون شفوت في كتلة غوش عتصيون في الضفة الغربية المحتلة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Menahem Kahana
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وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون عام 2005، وانسحبت إسرائيل بموجبها من مستوطنات جنوبي قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إنه من المقرر طرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست بقراءة تمهيدية يوم الأربعاء المقبل.
وقال يوسي داغان رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية لموقع "0404" العبري: "هذه بداية تحقيق العدالة وتصحيح الظلم التاريخي. أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، هذا نضال نخوضه منذ 18 عاما ونرى أخيرا الضوء في نهاية النفق".
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وحال تصويت الكنيست الذي تسيطر عليه أغلبية من الائتلاف الحاكم، على مشروع القانون، فسوف يسمح ذلك بإعادة بناء 4 مستوطنات إسرائيلية شمالي الضفة من ضمنها مستوطنة "حومش".
وأواخر العام الماضي، قدم نواب من الائتلاف الحاكم، مشروع قانون إلغاء خطة "فك الارتباط" إلى الكنيست.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير زعيم حزب "قوة يهودية" قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون فك الارتباط، ما يتيح العودة للمستوطنات شمالي الضفة أمرا ممكنا بعد 18 عاما.
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