https://sputnikarabic.ae/20230212/مستشار-رئيس-الوزراء-المجر-لن-تزود-أوكرانيا-بالسلاح-على-الرغم-من-مكالمات-زيلينسكي--1073415911.html
مستشار رئيس الوزراء: المجر لن تزود أوكرانيا بالسلاح على الرغم من مطالبات زيلينسكي
مستشار رئيس الوزراء: المجر لن تزود أوكرانيا بالسلاح على الرغم من مطالبات زيلينسكي
صرح المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري بالاش أوربان، في مقابلة بثتها اليوم الأحد محطة "كوسوث" الإذاعية، بأن المجر مستعدة لتكون شريك أوكرانيا في تحقيق... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T12:31+0000
2023-02-12T12:31+0000
2023-02-12T12:32+0000
العالم
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وقال المستشار: "لن تزود المجر بالأسلحة [كييف]، على الرغم من مطالب الرئيس الأوكراني، ويمكننا أن نكون شريكًا [لأوكرانيا] في بناء السلام، ولكن ليس في أي شيء آخر".كما شدد على أن المجر "تدعم اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لكن يجب عليها إحراز تقدم في احترام حقوق الأقليات القومية، بما في ذلك الأقلية المجرية في ترانسكارباثيا".كما ذكرت صحيفة "نيبسافا" في وقت سابق، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والمستشار النمساوي كارل نهامر في اجتماع في بروكسل مع زيلينسكي تزويده بالأسلحة. يوم الخميس الماضي، تحدث زيلينسكي، الذي تمت دعوته إلى قمة الاتحاد الأوروبي، هناك، على وجه الخصوص، مع قادة دول وسط وشرق أوروبا، بما في ذلك رؤساء وزراء المجر واليونان وسلوفينيا وكرواتيا، ومستشار النمسا، وكذلك مع رئيسي بلغاريا وقبرص.وبحسب عدة مصادر مستقلة، كان الموضوع الرئيسي الذي استمر 30 دقيقة تبادل لوجهات النظر بين القادة الثمانية في تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة. وفقًا للصحيفة، بدأ زيلينسكي المحادثة بإدراج الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا، وصرحت المستشارة النمساوية ورئيس الوزراء المجري على الفور بأنهما لا يستطيعان تلبية هذا الطلب. فمنذ بداية الصراع في أوكرانيا، ترفض الحكومة المجرية إرسال أسلحة إلى هناك ولم تسمح بنقلها عبر أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230126/المجر-تحث-القوى-العظمى-على-بدء-محادثات-السلام-في-أوكرانيا-بدلا-من-إرسال-السلاح-1072761196.html
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العالم
مستشار رئيس الوزراء: المجر لن تزود أوكرانيا بالسلاح على الرغم من مطالبات زيلينسكي
12:31 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 12.02.2023) تابعنا عبر
صرح المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري بالاش أوربان، في مقابلة بثتها اليوم الأحد محطة "كوسوث" الإذاعية، بأن المجر مستعدة لتكون شريك أوكرانيا في تحقيق السلام، ولكن ليس في توريد الأسلحة، على الرغم من مطالب الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وقال المستشار: "لن تزود المجر بالأسلحة [كييف]، على الرغم من مطالب الرئيس الأوكراني، ويمكننا أن نكون شريكًا [لأوكرانيا] في بناء السلام، ولكن ليس في أي شيء آخر".
كما شدد على أن المجر "تدعم اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لكن يجب عليها إحراز تقدم في احترام حقوق الأقليات القومية، بما في ذلك الأقلية المجرية في ترانسكارباثيا".
كما ذكرت صحيفة "نيبسافا" في وقت سابق، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والمستشار النمساوي كارل نهامر في اجتماع في بروكسل مع زيلينسكي تزويده بالأسلحة. يوم الخميس الماضي، تحدث زيلينسكي، الذي تمت دعوته إلى قمة الاتحاد الأوروبي، هناك، على وجه الخصوص، مع قادة دول وسط وشرق أوروبا، بما في ذلك رؤساء وزراء المجر واليونان وسلوفينيا وكرواتيا، ومستشار النمسا، وكذلك مع رئيسي بلغاريا وقبرص.
وبحسب عدة مصادر مستقلة، كان الموضوع الرئيسي الذي استمر 30 دقيقة تبادل لوجهات النظر بين القادة الثمانية في تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة. وفقًا للصحيفة، بدأ زيلينسكي المحادثة بإدراج الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا، وصرحت المستشارة النمساوية ورئيس الوزراء المجري على الفور بأنهما لا يستطيعان تلبية هذا الطلب. فمنذ بداية الصراع في أوكرانيا، ترفض الحكومة المجرية إرسال أسلحة
إلى هناك ولم تسمح بنقلها عبر أراضيها.