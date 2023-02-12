https://sputnikarabic.ae/20230212/مقتل-6-إرهابيين-من-داعش-بغارة-جوية-للجيش-العراقي-في-ديالي-1073424547.html
مقتل 6 إرهابيين من "داعش" بغارة جوية للجيش العراقي في ديالي
مقتل 6 إرهابيين من "داعش" بغارة جوية للجيش العراقي في ديالي
قُتل 6 عناصر من تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، في غارة جوية للطيران العراقي، اليوم الأحد، استهدفت موقعهم في محافظة ديالى شرقي العراق. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T15:39+0000
2023-02-12T15:39+0000
2023-02-12T15:39+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال مصدر أمني عراقي، في تصريح لسبوتنيك، إن "الطيران العراقي نفذ بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ضربة جوية لموقع يختبئ فيه عدد من عناصر داعش الإرهابي ضمن مقتربات سد حمرين في محافظة ديالى.. والمعلومات الأولية تفيد بمقتل 6 من عناصر التنظيم الإرهابي في الضربة".وفي وقت سابق، تمكن رجال مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أواخر يناير الماضي، من إلقاء القبض على 24 إرهابيا ومتهما في مناطق متفرقة من البلاد.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المديرية بيانا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين والمتهمين من خلال "عمليات استباقية وجهود استخبارية متميزة لأقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالى وبغداد وميسان والفرق السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة السادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات".وأضافت المديرية أنه "تم نصب كمائن محكمة في بغداد والأنبار وميسان وديالى ونينوى وكركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الطارمية والقائم والرمادي وناحية تل عبطة".
https://sputnikarabic.ae/20230204/العراق-تعويض-500-عائلة-في-كركوك-تدمرت-منازلها-بسبب-داعش-1073094205.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, حصري, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, حصري, الأخبار
مقتل 6 إرهابيين من "داعش" بغارة جوية للجيش العراقي في ديالي
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حصري
قُتل 6 عناصر من تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، في غارة جوية للطيران العراقي، اليوم الأحد، استهدفت موقعهم في محافظة ديالى شرقي العراق.
بغداد - سبوتنيك. وقال مصدر أمني عراقي، في تصريح لسبوتنيك، إن "الطيران العراقي نفذ بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ضربة جوية لموقع يختبئ فيه عدد من عناصر داعش الإرهابي
ضمن مقتربات سد حمرين في محافظة ديالى.. والمعلومات الأولية تفيد بمقتل 6 من عناصر التنظيم الإرهابي في الضربة".
وفي وقت سابق، تمكن رجال مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أواخر يناير الماضي، من إلقاء القبض على 24 إرهابيا ومتهما في مناطق متفرقة من البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن المديرية بيانا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين والمتهمين من خلال "عمليات استباقية وجهود استخبارية متميزة لأقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالى وبغداد وميسان والفرق السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة السادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات".
وأضافت المديرية أنه "تم نصب كمائن محكمة في بغداد والأنبار وميسان وديالى ونينوى وكركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الطارمية والقائم والرمادي وناحية تل عبطة".