https://sputnikarabic.ae/20230212/هل-إيران-وراء-الهجوم-السيبراني-اختراق-إلكتروني-لمعهد-تقني-إسرائيلي-1073416151.html

هل إيران وراء الهجوم السيبراني... اختراق إلكتروني لمعهد "تقني" إسرائيلي

هل إيران وراء الهجوم السيبراني... اختراق إلكتروني لمعهد "تقني" إسرائيلي

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأحد، أن معهد الأبحاث التطبيقية في مدينة حيفا بشمال إسرائيل قد تعرض لهجوم سيبراني. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T12:46+0000

2023-02-12T12:46+0000

2023-02-12T12:46+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

الهجوم الإلكتروني

العالم

حيفا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102200/66/1022006687_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_0ced0d75be817bbaf985488763c1c05f.jpg

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، بأن أكبر معهد تقني وتكنولوجي في إسرائيل والمعروف باسم "التخنيون" قد تعرض لهجوم سيبراني استهدف حواسيب المعهد، وطالب المهاجمون بفدية للإفراج عن المعلومات.وذكر الموقع العبري أن المجموعة التي قامت بالاختراق الإلكتروني تدعى "دارك بيت" قد طالبت بالحصول على 70 قطعة "بيتكوين" وهو ما يصل إلى 80 مليون شيكل (الشيكل =0.28 دولار أمريكي).وأكد الموقع أن الموقع الرسمي لمعهد الأبحاث التطبيقية "التخنيون" الواقع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل قد تعرض لهجوم إلكتروني، وأن أنظمة الكمبيوتر والموقع الرسمي قيد الفحص، حاليا، وأن إدارة المعهد التكنولوجي تواصل التحقيق في الواقعة.ومن جانبه، أكد أمير بوخفوط، المعلق العسكري للموقع الإلكتروني، أنه من المحتمل أن تكون إيران وراء الهجوم السيبراني على معهد التخنيون، وذلك ردا على الهجمات على مراكز الأبحاث الإيرانية، مؤخرا.ويذكر أنه في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية باختراق قراصنة إيرانيين لمواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية.وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين نجحوا في اختراق مواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية، وتسريب معلومات شخصية لما يزيد عن 300 ألف عميل.وذكرت القناة العبرية أن الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل وصلت إلى الساحة في إسرائيل، حيث تم اختراق مواقع حجز العطلات للفنادق المملوكة لشركة "Gol Tours" الإسرائيلية، وتسريب المعلومات الشخصية لمئات الآلاف من الإسرائيليين، ما بين أرقام هواتف وعناوين طبية حساسة.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه قبل نحو أسبوعين، اخترق قراصنة إيرانيون هذه الشركة الإسرائيلية التي تدير أكثر من 20 موقعا فندقيا خاصا بحجز الإجازات، وهي مواقع يرتادها الجميع في البلاد، وتسريب معلومات خاصة جدا بعملاء يزيد عددهم عن 300 ألف عميل.وفي سياق متصل، نشرت مجموعة "هاكرز" (قراصنة)، بيانات شخصية لنحو 140 ألف إسرائيلي، بعدما اخترقت عددا من المواقع السياحية، بحسب إعلام عبري.وقالت قناة "كان" الرسمية إن مجموعة "Sharp boys" التي نشطت مؤخرا ضد أهداف إسرائيلية، تزعم أنها اخترقت 4 مواقع شركات سياحية في إسرائيل، مضيفة أن هذه الشركات هي مجموعة فنادق "إسروتيل" وفنادق "دان" و"تريفاجو" و"ميني هوتيل".وأشارت إلى أن القراصنة شنوا أيضا هجوم "حجب الخدمة" (DDOS) على موقع "hotel4u.co.il" الخاص بالتعريف وحجز الفنادق في إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20220701/إعلام-قراصنة-إيرانيون-يخترقون-مواقع-إلكترونية-لشركات-سياحة-إسرائيلية-ويسربون-معلومات-300-ألف-عميل-1064488611.html

إيران

حيفا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إيران, الهجوم الإلكتروني, العالم, حيفا