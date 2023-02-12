https://sputnikarabic.ae/20230212/وزيرالخارجية-اليونان-يزور-تركيا-تعبيرا-عن-الدعم-عقب-الزلزال-المدمر--1073408178.html

وزيرالخارجية اليونان يزور تركيا تعبيرا عن الدعم عقب الزلزال المدمر

وزيرالخارجية اليونان يزور تركيا تعبيرا عن الدعم عقب الزلزال المدمر

وصل نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني إلى تركيا، اليوم الأحد، تعبيرا عن الدعم بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل نحو 7 أيام. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T08:30+0000

2023-02-12T08:30+0000

2023-02-12T08:30+0000

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والتقى الوزير اليوناني بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، حسبما أظهر مقطع مصور بثته قناة "إي أر تي" الرسمية قبل أن يستقلا مروحية للأماكن التي ضربها الزلزال.ويمثل وصوله أول زيارة لوزير أوروبي إلى تركيا منذ الزلزال، بحسب "فرانس برس".وتوجه الوزيران إلى أنطاكية حيث يساعد رجال الإنقاذ اليونانيون في عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الزلزال المدمر.وقالت وزراه الخارجية اليونانية إنه سيزور أعضاء بعثة الإغاثة اليونانية في البلاد.على الرغم من أن العلاقات بين البلدين تشهد تاريخا من التنافس يعود إلى قرون، إلا أن اليونان كانت من بين أوائل الدول الأوروبية التي أرسلت عمال إنقاذ ومساعدات إنسانية، اليوم الاثنين، بعد ساعات من الكارثة. وحتى الآن أرسلت الحكومة اليونانية 80 طنا من المساعدات الطبية ومعدات الإسعافات الأولية.ووفقا للوزارة، فإن وزير الخارجية سوف يناقش السبل التي يمكن من خلالها أن تقدم اليونان المزيد من المساعدات لتركيا.وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

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أخبار تركيا اليوم, اليونان, إنقاذ, زلزال, العالم, الأخبار