https://sputnikarabic.ae/20230212/وزير-خارجية-الإمارات-يزور-سوريا-بعد-الزلزال-المدمر-ويلتقي-الأسد-1073415763.html
وزير خارجية الإمارات يزور سوريا بعد الزلزال المدمر ويلتقي الأسد
وزير خارجية الإمارات يزور سوريا بعد الزلزال المدمر ويلتقي الأسد
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك في أول زيارة لمسؤول خارجي بارز، في أعقاب الزلزال المدمر الذي... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T12:21+0000
2023-02-12T12:21+0000
2023-02-12T12:21+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "الرئيس بشار الأسد يستقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له".وكانت الإمارات العربية المتحدة أرسلت حوالي 117 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، ضمن عملية "الفارس الشهم 2".وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، مساء أمس السبت، أن المواد الإغاثية قد شملت 97 طنا من المواد الغذائية، و20 طنا من المواد الطبية، بالإضافة إلى 696 خيمة لإيواء المتضررين.وساهمت الإمارات بفوج طائرات شحن تم إرسالها إلى سوريا وتركيا البالغ عددها 36 طائرة، حتى الآن، وذلك بالتوازي مع استكمال فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض عبر الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال.ويذكر أن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد أمر، الثلاثاء الماضي، بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وتركيا، فجر الاثنين الماضي.وشملت مبادرة ابن زايد تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق، إلى جانب 50 مليون دولار أخرى إلى الشعب التركي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
https://sputnikarabic.ae/20230206/الإمارات-تطلق-عملية-الفارس-الشهم-2-لدعم-سوريا-وتركيا-بعد-الزلزال-1073195348.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, زلزال, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, زلزال, العالم العربي, الأخبار
وزير خارجية الإمارات يزور سوريا بعد الزلزال المدمر ويلتقي الأسد
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك في أول زيارة لمسؤول خارجي بارز، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي البلاد الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة
الأنباء السورية "سانا" أن "الرئيس بشار الأسد يستقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له".
وكانت الإمارات العربية المتحدة أرسلت حوالي 117 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، ضمن عملية "الفارس الشهم 2".
وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، مساء أمس السبت، أن المواد الإغاثية قد شملت 97 طنا من المواد الغذائية، و20 طنا من المواد الطبية، بالإضافة إلى 696 خيمة لإيواء المتضررين.
وساهمت الإمارات بفوج طائرات شحن تم إرسالها إلى سوريا وتركيا البالغ عددها 36 طائرة، حتى الآن، وذلك بالتوازي مع استكمال فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض عبر الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال.
ويذكر أن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد أمر، الثلاثاء الماضي، بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وتركيا،
فجر الاثنين الماضي.
وشملت مبادرة ابن زايد تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق، إلى جانب 50 مليون دولار أخرى إلى الشعب التركي، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية "وام".