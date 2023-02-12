https://sputnikarabic.ae/20230212/وسائل-إعلام-لندن-وكييف-تناقشان-إنتاج-الأسلحة-البريطانية-في-أوكرانيا-1073403048.html
إعلام: لندن وكييف تناقشان إنتاج الأسلحة البريطانية في أوكرانيا
إعلام: لندن وكييف تناقشان إنتاج الأسلحة البريطانية في أوكرانيا
ناقش مسؤولو صناعة الدفاع البريطانية مع نظرائهم الأوكرانيين خططًا لإنتاج أسلحة بريطانية في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف". 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T04:13+0000
2023-02-12T04:13+0000
2023-02-12T05:11+0000
رصد عسكري
العالم
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وقالت الصحيفة: "قد يتم إنتاج أسلحة ومركبات عسكرية بريطانية في أوكرانيا وفقًا للخطط، ما يعني تعميق علاقات هذا البلد مع الناتو. ويناقش كبار المسؤولين في صناعة الدفاع البريطانية الخطط مع نظرائهم في كييف، وسينظر إلى أي اتفاقية على أنها تعزيز مهم للعلاقات بين بريطانيا وأوكرانيا".وأضافت أن، ممثلين بريطانيين سافروا إلى أوكرانيا لإنشاء مشاريع مشتركة يجب أن تنتج أسلحة ومركبات بموجب ترخيص. بالإضافة إلى ذلك، يكتب المنشور أن شركات الدفاع الأوروبية الأخرى تتفاوض أيضًا مع أوكرانيا، ولا تريد الشركات البريطانية أن تخسر أمام المنافسين الفرنسيين والألمان. وقال أحد الممثلين البريطانيين للصحيفة إن هناك سباقًا لوضع المملكة المتحدة "في مقدمة قائمة الانتظار".وبحسب الصحيفة، فقد أنتجت أوكرانيا في السابق بعض أنواع الأسلحة الصغيرة الإسرائيلية والأمريكية، مثل البنادق، وكيّفت بعض دباباتها لاستخدام الإلكترونيات الإسرائيلية.وأشار المنشور إلى أن أوكرانيا، كما هو متوقع، ترغب في إنتاج مدفعية ومركبات وأسلحة غربية التصميم بموجب ترخيص، وليس في شرائها.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
إعلام: لندن وكييف تناقشان إنتاج الأسلحة البريطانية في أوكرانيا
04:13 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 05:11 GMT 12.02.2023) تابعنا عبر
ناقش مسؤولو صناعة الدفاع البريطانية مع نظرائهم الأوكرانيين خططًا لإنتاج أسلحة بريطانية في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف".
وقالت الصحيفة: "قد يتم إنتاج أسلحة ومركبات عسكرية بريطانية في أوكرانيا
وفقًا للخطط، ما يعني تعميق علاقات هذا البلد مع الناتو. ويناقش كبار المسؤولين في صناعة الدفاع البريطانية الخطط مع نظرائهم في كييف، وسينظر إلى أي اتفاقية على أنها تعزيز مهم للعلاقات بين بريطانيا وأوكرانيا".
وأضافت أن، ممثلين بريطانيين سافروا إلى أوكرانيا لإنشاء مشاريع مشتركة يجب أن تنتج أسلحة ومركبات بموجب ترخيص. بالإضافة إلى ذلك، يكتب المنشور أن شركات الدفاع الأوروبية الأخرى تتفاوض أيضًا مع أوكرانيا، ولا تريد الشركات البريطانية أن تخسر أمام المنافسين الفرنسيين والألمان. وقال أحد الممثلين البريطانيين للصحيفة إن هناك سباقًا لوضع المملكة المتحدة "في مقدمة قائمة الانتظار".
وبحسب الصحيفة، فقد أنتجت أوكرانيا في السابق بعض أنواع الأسلحة الصغيرة الإسرائيلية والأمريكية، مثل البنادق، وكيّفت بعض دباباتها لاستخدام الإلكترونيات الإسرائيلية.
وأشار المنشور إلى أن أوكرانيا، كما هو متوقع، ترغب في إنتاج مدفعية ومركبات وأسلحة غربية التصميم بموجب ترخيص، وليس في شرائها.