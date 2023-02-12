وصول طائرة إغاثة بيلاروسية لمتضرري الزلزال إلى مطار اللاذقية... فيديو وصور
© Sputnik . Monzer Saidطائرة إغاثة بيلاروسية لمتضرري الزلزال.. ومسؤول سوري يطالب المجتمع الدولي بمد يد العون
© Sputnik . Monzer Said
وصلت طائرة تابعة لوزارة الدفاع الييلاروسية اليوم تحمل مساعدات إنسانية و إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا فجر الاثنين إلى مطار اللاذقية الدولي، وذلك بحضور سفير بيلاروسيا في سوريا يوري سلوكا.
وبيّن النائب الأول لوزير الحالات الطارئة في بيلاروس ألكسندر خوديلييف لوكالة "سبوتنيك" أن الطائرة تحمل 25 طناً من المساعدات الإنسانية المقدمة للمتضررين من الزلزال، مشيراً إلى انها تحتوي على أدوية وخيام وبطانيات وألبسة شتوية ومواد غذائية ومنظفات ومواد تعقيم.
وصرح خوديلييف أن "هذه ليست هي المرة الأولى التي تقدم فيها بيلاروسيا المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بل هي المرة السابعة خلال الأزمة التي تمر فيها سوريا، مؤكداً أن بلاده جاهزة دائماً للوقوف إلى جانب سوريا وشعبها".
بدوره، أعرب المهندس تيسير حبيب رئيس مجلس محافظة اللاذقية في تصريح لـ"سبوتنيك"، عن "خالص الشكر لبيلاروسيا قيادة وشعباً على المساعدات الإنسانية التي قدمتها، والتي تعكس عمق علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين".
© Sputnik . Monzer Saidطائرة إغاثة بيلاروسية لمتضرري الزلزال.. ومسؤول سوري يطالب المجتمع الدولي بمد يد العون
طائرة إغاثة بيلاروسية لمتضرري الزلزال.. ومسؤول سوري يطالب المجتمع الدولي بمد يد العون
© Sputnik . Monzer Said
وأشار حبيب إلى وصول طائرات مساعدات قادمة من روسيا بحضور نائب وزير الطوارئ الروسي العماد أليكسي سيرغو، معرباً عن شكره لروسيا قيادة وشعباً لوقوفها إلى جانب الشعب السوري وتقديم العون لها.
© Sputnik . Monzer Saidطائرة إغاثة بيلاروسية لمتضرري الزلزال.. ومسؤول سوري يطالب المجتمع الدولي بمد يد العون
طائرة إغاثة بيلاروسية لمتضرري الزلزال.. ومسؤول سوري يطالب المجتمع الدولي بمد يد العون
© Sputnik . Monzer Said
ودعا حبيب المجتمع الدولي إلى "مد يد العون في دعم والتخفيف على المتضررين جراء الزلزال".
وأشار حبيب إلى قيام المحافظة بتجهيز مراكز إيواء وغرف مسبقة الصنع لاستيعاب المتضررين وتأمين حياة مناسبة لهم، وتأمين كافة المستلزمات التي يحتاجونها في المرحلة القادم.
وأكد حبيب أن "ذلك هو التحدي الأكبر للمحافظة والذي يتطلّب دعماً دولياً للتصدي له".