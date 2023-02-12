https://sputnikarabic.ae/20230212/-السفير-الروسي-يتم-التحضير-لعقد-قمة-بين-عاهل-البحرين-والرئيس-بوتين-1073413467.html
السفير الروسي: يتم التحضير لعقد قمة بين عاهل البحرين والرئيس بوتين
السفير الروسي: يتم التحضير لعقد قمة بين عاهل البحرين والرئيس بوتين
أعلن السفير الروسي لدى المنامة، أليكسي سكوسيريف، أن العمل جار على إمكانية تنظيم لقاء بين عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الروسي، فلاديمير... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T11:22+0000
2023-02-12T11:22+0000
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الدوحة - سبوتنيك. وقال سكوسيريف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، "العمل جار على إمكانية عقد لقاء قمة، لكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاقات بشأن الموعد والمكان".وتابع قائلا: "من المقرر أن يشارك وفد مجلس الاتحاد برئاسة السيناتور كونستانتين كوساتشيف في الدور الـ146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الشهر المقبل".ولفت السفير الروسي إلى أن وفودا بحرينية تخطط للمشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في حزيران/ يونيو المقبل، ومنتدى أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.يُذكر أنه في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، أجرى وفد من مجلس الاتحاد الروسي، بقيادة رئيسة المجلس، فالنتينا ماتفيينكو، زيارة إلى البحرين، وقالت عقب الزيارة، إن ملك البحرين، أبلغها بأنه يتوقع أن يجري بوتين زيارة إلى المملكة.وكانت آخر مرة التقى فيها الرئيس بوتين وعاهل البحرين شخصيا، في موسكو عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230212/سفير-موسكو-في-المنامة-التعاون-العسكري-بين-روسيا-والبحرين-مستمر-1073401858.html
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روسيا, البحرين, العالم العربي
روسيا, البحرين, العالم العربي
السفير الروسي: يتم التحضير لعقد قمة بين عاهل البحرين والرئيس بوتين
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أعلن السفير الروسي لدى المنامة، أليكسي سكوسيريف، أن العمل جار على إمكانية تنظيم لقاء بين عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
الدوحة - سبوتنيك. وقال سكوسيريف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، "العمل جار على إمكانية عقد لقاء قمة، لكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاقات بشأن الموعد والمكان".
وأشار سكوسيريف إلى أن وفدا من مجلس الاتحاد الروسي، برئاسة نائب رئيس المجلس، كونستانتين كوساتشيف، سيشارك في أعمال الدورة 146 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي التي ستُعقد في البحرين منتصف آذار/ مارس المقبل.
وتابع قائلا: "من المقرر أن يشارك وفد مجلس الاتحاد برئاسة السيناتور كونستانتين كوساتشيف في الدور الـ146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الشهر المقبل".
ولفت السفير الروسي إلى أن وفودا بحرينية تخطط للمشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في حزيران/ يونيو المقبل، ومنتدى أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
يُذكر أنه في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، أجرى وفد من مجلس الاتحاد الروسي، بقيادة رئيسة المجلس، فالنتينا ماتفيينكو، زيارة إلى البحرين، وقالت عقب الزيارة، إن ملك البحرين، أبلغها بأنه يتوقع أن يجري بوتين زيارة إلى المملكة.
وكانت آخر مرة التقى فيها الرئيس بوتين وعاهل البحرين شخصيا، في موسكو عام 2016.