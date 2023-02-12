https://sputnikarabic.ae/20230212/-لافروف-المسؤولون-الأمريكيون-يعترفون-بأنهم-يقفون-وراء-تفجيرات-خطوط-التيار-الشمالي-1073415519.html

لافروف: المسؤولون الأمريكيون يعترفون بأنهم يقفون وراء تفجيرات خطوط "التيار الشمالي"

لافروف: المسؤولون الأمريكيون يعترفون بأنهم يقفون وراء تفجيرات خطوط "التيار الشمالي"

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المسؤولين الأمريكيين يعترفون أساسًا في تصريحاتهم بأن انفجارات "نورد ستريم" (التيار الشمالي) هي من عملهم ويتحدثون عنها... 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T12:11+0000

2023-02-12T12:11+0000

2023-02-12T12:11+0000

روسيا

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وقال لافروف في مقابلة نشرها اليوم الأحد على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في الواقع، يعترف المسؤولون الأمريكيون بأن الانفجارات التي حدثت في نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 كانت من عملهم. والآن يتحدثون عنها بسرور".وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت في وقت سابق، أن روسيا تحدثت مرارا عن تورط الولايات المتحدة ودول الناتو، في تفجيرات التيار الشمالي، وأنه يتعين حاليا على البيت الأبيض التعليق على ذلك، في إشارة إلى التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، بشأن تفجيرات أنابيب "التيار الشمالي".وكتبت زاخاروفا، في قناتها على "تلغرام": "لقد عبرنا مراراً عن موقف روسيا حول تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، مشيرين إلى أنهما لم يخفيا ذلك، متفاخرين أمام العالم كله بنيتهما تدمير البنية التحتية المدنية التي من خلالها حصلت أوروبا على موارد الطاقة الروسية".وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحاصل على جائزة بوليتزر الأدبية، كشف يوم الأربعاء، عن قيام غواصين أمريكيين بزرع متفجرات تحت أنابيب خطوط "التيار الشمالي"، خلال مناورات "بالتوبس" التي أجراها حلف شمال الأطلسي "الناتو" صيف العام 2022، والتي قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.وقال هيرش في تقريره، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتخذ قرارًا نهائيًا بتخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي.وردت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عليه، أن واشنطن لا علاقة لها بالتفجيرات التي طالت خطوط التيار الشمالي، العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230209/الصحفي-سيمور-هيرش-عن-دعوته-للشهادة-في-قضية-تفجيرات-التيار-الشمالي-لا-انخرط-بالسياسة-1073335889.html

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