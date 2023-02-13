https://sputnikarabic.ae/20230213/أبو-عبدو-الصعب-بائع-البسمات-يروي-لـسبوتنيك-كيف-انهارت-الضحكات-في-حلب-فيديو-1073469284.html

أبو عبدو الصعب.. "بائع البسمات" يروي لـ"سبوتنيك" كيف انهارت الضحكات في حلب... فيديو

أبو عبدو الصعب.. "بائع البسمات" يروي لـ"سبوتنيك" كيف انهارت الضحكات في حلب... فيديو

لا أحد يدرك ما لمدينة حلب من مكانة في عشق الحياة سوى أهلها من عاشوا في كنف هذه المدينة المضمخة بالحضارات المتعاقبة، هو فقط من قد يلمح الخيوط الخفية التي نسجت... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T16:04+0000

2023-02-13T16:04+0000

2023-02-13T16:04+0000

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وبين فناءاتها التي لطالما احتضنت الخائفين الهاربين من ويلات العالمين القديم والحديث، يسيل ينضح شغف الحياة من شقوق جدرانها، وبين جنباتها، تتخفّى بوجل، آلاف رموز الفرح التي تمرّست بكنه الحياة وعمقها.ويجسد "أبو عبدو الصعب".. بائع القهوة الشهير في هذه المدينة التي ضربها الزلزال كصخرة ارتمت على زهر بيلسان قلّة من رموز الفرح التي تفصح عن نفسها جهارا.وحوّلت عشرات السنين قضاها أبو عبدو جوّالا أمام أسوار قلعة حلب، يوزع القهوة ويزرع البسمات على وجوه العشاق والتواقين إلى رحابة المكان مهنته إلى ما يشبه بائعا للفرح في هذا الفناء الأكثر انكشافا من المدينة.وانقلب من لم تستطع الحرب تحطيم شفتيه حتى لحظة وصل الإرهاب إلى العنق اليوم حزينا حتى أكثر خلايا جسده مسافة من قلبه.وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، تظهر في صوت الرجل الستيني نبرة الشكوى من العجز، وبحروف متهدجة، يروي لمحدثه ما عاينه أثناء الزلزال الذي ضرب المدينة.حيث وصل بعائلته إلى مكان آمن، إلا أن الزلزال لم يلبث أن خطف منه أخيه واثنتين من بناته ممن كانوا يقطنون ضمن الحي ذاته، في بناء ليس ببعيد.وتصيب الحلبيين الدهشة وهم يعاينون تقاسيم أبو عبدو وهو يروي مأساته، إذ لطالما كان هذا الوجه الصاخب، مفعما بالابتسام.ويتنهد أبو عبدو في تلك اللحظة التي تستجمع فيها ذاكرته مجاميع اللحظات الرهيبة التي راكمها الزلزال بطريقة فوضوية خلال الأيام الأولى للكارثة.وأطفأ أبو عبدو بوابة الكلام، ليعود مجددا إلى عالمه المكلوم.. يا لهول ما مرّ على حلب.

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