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https://sputnikarabic.ae/20230213/أوكرانيا-تختبر-طائرة-مسيرة-انتحارية-جديدة-فيديو-1073439406.html
أوكرانيا تختبر طائرة مسيرة انتحارية جديدة... فيديو
أوكرانيا تختبر طائرة مسيرة انتحارية جديدة... فيديو
ظهر مقطع فيديو لاختبار طائرة مسيرة انتحارية تم تطويرها في جامعة كييف للطيران. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T06:08+0000
2023-02-13T06:10+0000
رصد عسكري
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ظاهريًا، يشبه الجهاز الطائرة الإيرانية المسيرة الانتحارية "أراش-2"، ويبدو أنه طور على أساس الطائرة المسيرة "إر زي-60"، التي صممتها شركة كييف "رامزاي" عام 2019، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يبلغ طول "إر زي-60"- 1.5 متر، ويتم تشغيلها بواسطة محرك مكبس دافع، الذي يسمح للطائرة المسيرة بالانطلاق من منحدر قصير.يمكن أن يصل مدى مثل هذه الطائرة المسيرة إلى عدة مئات من الكيلومترات. سيسمح نظام التوجيه جي بي إس/غلوناس بضرب أهداف ثابتة بإحداثيات معروفة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

أوكرانيا تختبر طائرة مسيرة انتحارية جديدة... فيديو

06:08 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 06:10 GMT 13.02.2023)
© AFP 2023 / Amer Almohibanyطائرة مسيرة في السماء
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / Amer Almohibany
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ظهر مقطع فيديو لاختبار طائرة مسيرة انتحارية تم تطويرها في جامعة كييف للطيران.
ظاهريًا، يشبه الجهاز الطائرة الإيرانية المسيرة الانتحارية "أراش-2"، ويبدو أنه طور على أساس الطائرة المسيرة "إر زي-60"، التي صممتها شركة كييف "رامزاي" عام 2019، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يبلغ طول "إر زي-60"- 1.5 متر، ويتم تشغيلها بواسطة محرك مكبس دافع، الذي يسمح للطائرة المسيرة بالانطلاق من منحدر قصير.
يمكن أن يصل مدى مثل هذه الطائرة المسيرة إلى عدة مئات من الكيلومترات. سيسمح نظام التوجيه جي بي إس/غلوناس بضرب أهداف ثابتة بإحداثيات معروفة.
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