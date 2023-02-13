https://sputnikarabic.ae/20230213/أوكرانيا-تستخدم-مدافع-تم-تطويرها-في-الأربعينيات-1073459327.html

أوكرانيا تستخدم مدافع تم تطويرها في الأربعينيات

أوكرانيا تستخدم مدافع تم تطويرها في الأربعينيات

تواصل القوات المسلحة لأوكرانيا استخدام مدافع "بي إس-3" عيار100 ملم، تم تطويرها في الأربعينيات. 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T13:14+0000

2023-02-13T13:14+0000

2023-02-13T13:14+0000

رصد عسكري

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الإمدادات الغربية ليست قادرة على التعويض الكامل عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها وحدات المدفعية التابعة للتشكيلات المسلحة في أوكرانيا. لذلك، يضطر النازيون الجدد إلى استخدام معدات قديمة مختلفة، بما في ذلك تلك التي تم إنتاجها منذ حوالي ثمانين عامًا، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".على سبيل المثال، من وقت لآخر، يتم رصد المدافع الميدانية السوفيتية القديمة عيار 100 ملم من إنتاج سنة 1944، والمعروفة أيضًا باسم "بي إس-3".في ذلك الوقت، كانت هذه واحدة من أقوى المدافع المضادة للدبابات في العالم، وكانت قادرة على تدمير الدبابات الألمانية بوزن 68 طنًا بشكل فعال.مدى إطلاق النار المباشر - 1080 مترا. أقصى مدى لإطلاق قذائف شديدة الانفجار هو 20600 متر. معدل إطلاق النار - ما يصل إلى 10 طلقات في الدقيقة. تبلغ سرعة السرعة الأولية للقذيفة الخارقة للدروع 895 مترًا في الثانية.الطاقم - 6 أشخاص. وزن المدفع 3650 كغ.في عام 1944، حصل الجيش السوفيتي على أكثر من 300 من هذه المدافع و1142 أخرى لاحقا. استمر الإنتاج الضخم في المصنع رقم 7 حتى عام 1951. في المجموع، تم إنتاج أكثر من 3800 قطعة تم توفيرها لجيوش أكثر من عشر دول.بقيت المدافع في أوكرانيا، بعد عام 1991، في المخزن. وبدأت إعادتها إلى الخدمة بعد عام 2014، عندما تم تشكيل تشكيلات جديدة.هذه المدافع تقاتل الآن، ليس بفعالية. نشر مقطع فيديو يظهر كيف قام طاقم المدفعية الروسية بتدمير "بي إس-3".

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