https://sputnikarabic.ae/20230213/إنقاذ-طفل-من-تحت-الأنقاض-في-تركيا-بعد-مرور-182-ساعة-على-وقوع-الزلزال-1073469514.html

إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور 182 ساعة على وقوع الزلزال

إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور 182 ساعة على وقوع الزلزال

عثرت فرق البحث والإنقاذ بمدينة أنطاكيا في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، على طفل (12 عاماً) حيا تحت أنقاض منزله، بعد مرور 182 ساعة على وقوع الزلزال. 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T16:05+0000

2023-02-13T16:05+0000

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وتمكنت فرق الإنقاذ التركية من تحديد موقع الطفل، ويدعى قآن قبل أن تتمكن من إنقاذه وإخراجه حيا من تحت الأنقاض بعد مرور 182 ساعة على الزلزال، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".وفور انتشال قآن من تحت الأنقاض أُجريت له الفحوصات الطبية الأولية، ونقل إلى المستشفى.وتتواصل لليوم الثامن على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا.وتعد أفضل أوقات البحث والإنقاذ خلال الـ24 ساعة التالية لحدوث الكارثة، ومع مرور الوقت تنخفض آمال العثور على ناجين إلى أن تنعدم الفرص تقريبا بعد مرور ما بين 5 إلى 7 أيام، وهي الأيام التي تسمى "الأيام المصيرية"، وإن كانت هناك حالات يتم العثور فيها ناجين بعد هذه الأيام لكنه أمر نادر الحدوث، إذ يمكن أن يستمر الشخص محاصرا تحت الأنقاض لكنه على قيد الحياة لمدة تصل إلى 13 يوما إذا ما كانت هناك طريقة ما لتوصيل الماء إليه.

https://sputnikarabic.ae/20230212/بعد-مرور-نحو-سبعة-أيام-على-وقوع-الكارثة-متى-يتوقف-البحث-عن-ناجين-في-الزلازل-1073430358.html

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