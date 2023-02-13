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https://sputnikarabic.ae/20230213/احتشاد-100-ألف-إسرائيلي-ضد-قانون-الإصلاح-القضائي-فيديو-1073467566.html
احتشاد 100 ألف إسرائيلي ضد قانون الإصلاح القضائي... فيديو
احتشاد 100 ألف إسرائيلي ضد قانون الإصلاح القضائي... فيديو
خرج عدد كبير من المتظاهرين الإسرائيليين في القدس في مظاهرات ضد قانون الإصلاح القضائي بلغ تعدادها 100 ألف مواطن إسرائيلي. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T15:40+0000
2023-02-13T15:40+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأعلن منظمو الاحتجاجات الإسرائيلية على "تويتر"، اليوم الاثنين، أنه "يمكننا بالفعل المطالبة بنجاح كبير، ما يقرب من 100000 شخص في منطقة الكنيست، هذه قوة هائلة من المقاومة المدنية للانقلاب".وتستمر الاحتجاجات ضد وزير العدل الإسرائيلي الجديد المقترح ياريف ليفين منذ شهرين، ويشمل قانون الإصلاح إزالة أدوات الضغط على الحكومة من القضاء.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

احتشاد 100 ألف إسرائيلي ضد قانون الإصلاح القضائي... فيديو

15:40 GMT 13.02.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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خرج عدد كبير من المتظاهرين الإسرائيليين في القدس في مظاهرات ضد قانون الإصلاح القضائي بلغ تعدادها 100 ألف مواطن إسرائيلي.
وأعلن منظمو الاحتجاجات الإسرائيلية على "تويتر"، اليوم الاثنين، أنه "يمكننا بالفعل المطالبة بنجاح كبير، ما يقرب من 100000 شخص في منطقة الكنيست، هذه قوة هائلة من المقاومة المدنية للانقلاب".
في لحظة الحقيقة، قام شعب إسرائيل لمنع تهديد الديمقراطية الإسرائيلية.
وصادقت اللجنة التشريعية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في 13 شباط / فبراير على مشروع قانون الإصلاح القضائي في القراءة الأولى.
وتستمر الاحتجاجات ضد وزير العدل الإسرائيلي الجديد المقترح ياريف ليفين منذ شهرين، ويشمل قانون الإصلاح إزالة أدوات الضغط على الحكومة من القضاء.
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