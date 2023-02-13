https://sputnikarabic.ae/20230213/الاتحاد-الأوروبي-قد-يفرض-عقوبات-على-شركة-إماراتية-متهمة-بمساعدة-التحايل-على-العقوبات-1073450465.html

الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على شركة إماراتية متهمة بمساعدة التحايل على العقوبات

الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على شركة إماراتية متهمة بمساعدة التحايل على العقوبات

قد تحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على الشركات بيع السلع والتقنيات الرئيسية إلى دول ثالثة، والتي تقوم بعد ذلك بتصديرها إلى روسيا، وفقًا لتقارير "بلومبوغ". 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T10:15+0000

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2023-02-13T10:15+0000

العالم

روسيا

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و"تهدف الحزمة الجديدة إلى دعم الجهود المبذولة لمنع أولئك الذين يسعون إلى التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال منع الشركات من بيع سلع وتقنيات التصدير الرئيسية إلى دول ثالثة، والتي تقوم بعد ذلك بتوريدها إلى روسيا"، حسب الوكالة.كما أشارت "بلومبوغ" إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة هذه ضد روسيا قد تشمل صناعة الطائرات المسيرة و"استيراد" الطائرات المسيرة من إيران.وجاء في نبأ الصحيفة، نقلا عن أشخاص لهم علاقة بمناقشة مسألة فرض تقييدات، بأن "الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الشركة استحوذت على عدة ناقلات نفط روسية، لا يحق استخدامها لنقل النفط. ولم يذكر اسم الشركة، إلا أن دول منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تشارك في عملية نقل النفط تعارض مثل هذه العقوبات".وصرحت مصادر دبلوماسية، بأن الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية على موسكو، قد تشمل 130 شخصا وكيانا روسياً من العسكريين والإعلاميين.كما ستشمل حزمة العقوبات بعض الصادرات الروسية لعدد من البضائع، مثل عجلات السيارات والبتومين وكذلك توريد الشاحنات والآلات المستخدمة في البناء إلى روسيا، وفرض قيود إضافية على المكونات الإلكترونية التي يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. ولم يُعرف بعد ما إذا كانت العقوبات الجديدة ستشمل الماس الروسي.

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