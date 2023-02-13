https://sputnikarabic.ae/20230213/البحرية-الكويتية-تنفذ-رماية-بالذخيرة-الحية-وتحذر-المواطنين-1073449275.html
البحرية الكويتية تنفذ رماية بالذخيرة الحية وتحذر المواطنين
البحرية الكويتية تنفذ رماية بالذخيرة الحية وتحذر المواطنين
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الإثنين، أن القوة البحرية التابعة للجيش ستنفذ رماية بالذخيرة الحية على مدار اليومين المقبلين. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T09:53+0000
2023-02-13T09:53+0000
2023-02-13T09:53+0000
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103432/40/1034324068_0:297:3033:2003_1920x0_80_0_0_0263c0d49e3bcd464c3d7f8efedf7771.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي بيانا جاء فيه أن "القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في ميدان الرماية البحري من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء".وأوضح البيان أن الرماية ستنفذ بمسافة 5,16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.وحذر الجيش الكويتي في بيانه، جميع هواة الصيد ومرتادي البحر من الاقتراب من البحر في المنطقة والتوقيت المعلن عنهما، حرصا على سلامة الجميع.يذكر أنه في وقت سابق، حضر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، يوم الأحد الماضي، التمرين العسكري "تعاون 1" في ميدان الأديرع بمشاركة القوات العسكرية والأمنية الكويتية ولجنة الدفاع المدني (الهيئات المدنية والحكومية).ونقلت "كونا" عن وكيل وزارة الداخلية الكويتية، الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، كلمة قال فيها "إن هذا التمرين يعد فرصة لتطوير المهارات المهنية والارتقاء بالخبرات العلمية مما سينعكس على تحسين الأداء العملي عند تفعيل خطط الطوارئ متى ما دعت الحاجة".
https://sputnikarabic.ae/20230205/رئيس-مجلس-الوزراء-الكويتي-يحضر-التمرين-العسكري-تعاون-1-1073147966.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103432/40/1034324068_0:13:3033:2288_1920x0_80_0_0_b8806eb658aa67fabde928ee7d63ca14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, العالم
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, العالم
البحرية الكويتية تنفذ رماية بالذخيرة الحية وتحذر المواطنين
تابعنا عبر
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الإثنين، أن القوة البحرية التابعة للجيش ستنفذ رماية بالذخيرة الحية على مدار اليومين المقبلين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية
"كونا" عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي بيانا جاء فيه أن "القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في ميدان الرماية البحري من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء".
وأوضح البيان أن الرماية ستنفذ بمسافة 5,16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.
وحذر الجيش الكويتي في بيانه، جميع هواة الصيد ومرتادي البحر من الاقتراب من البحر في المنطقة والتوقيت المعلن عنهما، حرصا على سلامة الجميع.
يذكر أنه في وقت سابق، حضر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، يوم الأحد الماضي، التمرين العسكري "تعاون 1"
في ميدان الأديرع بمشاركة القوات العسكرية والأمنية الكويتية ولجنة الدفاع المدني (الهيئات المدنية والحكومية).
ونقلت "كونا" عن وكيل وزارة الداخلية الكويتية، الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، كلمة قال فيها "إن هذا التمرين يعد فرصة لتطوير المهارات المهنية والارتقاء بالخبرات العلمية مما سينعكس على تحسين الأداء العملي عند تفعيل خطط الطوارئ متى ما دعت الحاجة".