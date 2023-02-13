https://sputnikarabic.ae/20230213/البنتاغون-يكشف-أن-أمريكا-تراقب-تحركات-روسيا-في-الشرق-الأوسط-1073471411.html
البنتاغون يكشف أن أمريكا تراقب تحركات روسيا في الشرق الأوسط
البنتاغون يكشف أن أمريكا تراقب تحركات روسيا في الشرق الأوسط
صرح أليكسيس غرينكيفيتش، رئيس القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، أن "الولايات المتحدة تراقب تصرفات روسيا في الشرق الأوسط، خشية حدوث تصعيد في المنطقة". 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T17:15+0000
2023-02-13T17:15+0000
2023-02-13T17:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073122934_0:551:2645:2039_1920x0_80_0_0_3c191cdb3498e71c92f319015e15fd0d.jpg
وقال غرينكيفيتش في حدث في "مركز الأمن الأمريكي الجديد" (CNAS) إن "التصعيد مصدر قلق كبير بالنظر إلى الوضع في أوروبا وأوكرانيا".وقال غرينكيفيتش: "نحن نوضح مدى قربهم من الطيران، وإلى أي مدى ينبغي ألا تحتوي أفعالهم على استفزازات".كما أشار غرينكيفيتش: "فإن سلاح الجو الروسي يتصرف بالمثل تجاه الطيارين الأمريكيين".
https://sputnikarabic.ae/20230213/إعلام-غربي-يعتبر-أن-دعم-أوكرانيا-يصب-في-مصلحة-روسيا-والصين-وينهك-الناتو-1073456519.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073122934_0:64:2645:2048_1920x0_80_0_0_bbff51c2e0b5f116bcf7e260272b3907.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, رصد عسكري
البنتاغون يكشف أن أمريكا تراقب تحركات روسيا في الشرق الأوسط
تابعنا عبر
صرح أليكسيس غرينكيفيتش، رئيس القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، أن "الولايات المتحدة تراقب تصرفات روسيا في الشرق الأوسط، خشية حدوث تصعيد في المنطقة".
وقال غرينكيفيتش في حدث في "مركز الأمن الأمريكي الجديد" (CNAS) إن "التصعيد مصدر قلق كبير بالنظر إلى الوضع في أوروبا وأوكرانيا".
الولايات المتحدة تسجل يوميا نشاط المقاتلين الروس في المنطقة وترصده أيضا.
وقال غرينكيفيتش: "نحن نوضح مدى قربهم من الطيران، وإلى أي مدى ينبغي ألا تحتوي أفعالهم على استفزازات".
عند الاقتراب من المنشآت الأمريكية، يرافق المقاتلين الروس مقاتلون أمريكيون، لكن تتم مناقشة جميع الحوادث والإجراءات لمنعها على طول خط عدم التضارب بين الدول.
كما أشار غرينكيفيتش
: "فإن سلاح الجو الروسي يتصرف بالمثل تجاه الطيارين الأمريكيين".