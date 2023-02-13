https://sputnikarabic.ae/20230213/الرئيس-المصري-يحذر-من-أقلام-وأفكار-مغرضة-تسعى-لإثارة-الفرقة-بين-الأشقاء-العرب--1073453695.html
الرئيس المصري يحذر من "أقلام وأفكار مغرضة" تسعى لإثارة الفرقة بين الأشقاء العرب
الرئيس المصري يحذر من "أقلام وأفكار مغرضة" تسعى لإثارة الفرقة بين الأشقاء العرب
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تجاهل الدعوات التي تثير الفرقة بين الدول العربية، وذلك في إشارة إلى تلاسن إعلامي وقع أخيرا بين كتاب مصريين... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T11:14+0000
2023-02-13T11:14+0000
2023-02-13T11:14+0000
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وقال السيسي في الجلسة الرئيسية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي: "لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة أن تؤثر على الأخوة بيننا".وجاء في المقال الذي حذفه موقع "عكاظ" السعودي لاحقا: "يجب أن يدرك الإخوة في الإعلام العربي أن علاقة السعودية بمصر أو لبنان أو جيبوتي هي علاقة دولة بدولة تقوم على المصالح، لا علاقة شقيقة بشقيقة (...) علاقات السعودية مع إسبانيا لا تختلف عن علاقاتها مع مصر، وعلاقات مصر مع إسرائيل تتنافى مع الموقف السعودي من إسرائيل، وعلاقات السعودية مع البحرين أقوى من علاقتها مع لبنان. هذه المواقف قد تتغير مع تغير المصالح. فنحن دول ولسنا أشقاء متورطين ببعضنا البعض. فالسعودية ليس في رقبتها دين لأحد".وشهدت الأيام الماضية تراشقا إعلاميا بين عدد من الكتاب والإعلاميين السعوديين مع نظرائهم المصريين، ما أثار التساؤلات حول "خلفية هذه التجاذبات"، وهل تمثل أراء مطلقيها أم تكشف عن "خلافات وراء الستار".اقرأ أيضا: القصة الكاملة... ماذا وراء الخلاف الإعلامي بين مصر والسعودية وما علاقة المساعدات؟وسبق أن نشر الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" الحكومية المصرية، عبد الرازق توفيق، مقالا صحفيا تحت عنوان " الأشجار المثمرة وحجارة اللئام والأندال" تحدث فيه عن هجوم من أسماهم بالأشقاء على الدولة المصرية، ثم حُذف المقال أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230209/السيسي-مصر-تتمتع-بعلاقات-طيبة-مع-جميع-الدول-بما-فيها-السعودية-1073303723.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري يحذر من "أقلام وأفكار مغرضة" تسعى لإثارة الفرقة بين الأشقاء العرب
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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تجاهل الدعوات التي تثير الفرقة بين الدول العربية، وذلك في إشارة إلى تلاسن إعلامي وقع أخيرا بين كتاب مصريين وسعوديين.
وقال السيسي في الجلسة الرئيسية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي: "لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة أن تؤثر على الأخوة بيننا".
وعلّق الرئيس المصري على مقال لأحد الكتاب السعوديين بعنوان "متى نحذف كلمة شقيقة من القاموس السياسي العربي؟"، قائلا: "إنما المؤمنون إخوة".
وجاء في المقال الذي حذفه موقع "عكاظ" السعودي لاحقا: "يجب أن يدرك الإخوة في الإعلام العربي أن علاقة السعودية بمصر أو لبنان أو جيبوتي هي علاقة دولة بدولة تقوم على المصالح، لا علاقة شقيقة بشقيقة (...) علاقات السعودية مع إسبانيا لا تختلف عن علاقاتها مع مصر، وعلاقات مصر مع إسرائيل تتنافى مع الموقف السعودي من إسرائيل، وعلاقات السعودية مع البحرين أقوى من علاقتها مع لبنان. هذه المواقف قد تتغير مع تغير المصالح. فنحن دول ولسنا أشقاء متورطين ببعضنا البعض. فالسعودية ليس في رقبتها دين لأحد".
وشهدت الأيام الماضية تراشقا إعلاميا بين عدد من الكتاب والإعلاميين السعوديين مع نظرائهم المصريين، ما أثار التساؤلات حول "خلفية هذه التجاذبات"، وهل تمثل أراء مطلقيها أم تكشف عن "خلافات وراء الستار".
وسبق أن نشر الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" الحكومية المصرية، عبد الرازق توفيق، مقالا صحفيا تحت عنوان " الأشجار المثمرة وحجارة اللئام والأندال" تحدث فيه عن هجوم من أسماهم بالأشقاء على الدولة المصرية، ثم حُذف المقال أيضا.