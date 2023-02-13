https://sputnikarabic.ae/20230213/السفير-الروسي-موسكو-لا-تستبعد-طرد-السلطات-البريطانية-دبلوماسيين-روس-جديد-من-لندن-1073436199.html

السفير الروسي: موسكو لا تستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن

السفير الروسي: موسكو لا تستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن

أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه لا يستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن في ذكرى... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T00:11+0000

2023-02-13T00:11+0000

2023-02-13T00:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

بريطانيا

لندن

دبلوماسيين روس

أزمة دبلوماسية

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وقال السفير، "بالنسبة للطرد.. لا أستبعد الآن أي مفاجآت، يمكن التحضير لها في ذكرى بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. نحن نعلم أن الاستعدادات جارية وسنرى ما هي المشاكل التي ستحدث".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

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روسيا, بريطانيا, لندن, دبلوماسيين روس, أزمة دبلوماسية