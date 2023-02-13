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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230213/السفير-الروسي-موسكو-لا-تستبعد-طرد-السلطات-البريطانية-دبلوماسيين-روس-جديد-من-لندن-1073436199.html
السفير الروسي: موسكو لا تستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن
السفير الروسي: موسكو لا تستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن
أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه لا يستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن في ذكرى... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T00:11+0000
2023-02-13T00:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
لندن
دبلوماسيين روس
أزمة دبلوماسية
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وقال السفير، "بالنسبة للطرد.. لا أستبعد الآن أي مفاجآت، يمكن التحضير لها في ذكرى بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. نحن نعلم أن الاستعدادات جارية وسنرى ما هي المشاكل التي ستحدث".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230212/السفير-الروسي-الرياض-لن-تنضم-إلى-تحالف-الغرب-ضد-روسيا-1073405751.html
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روسيا, بريطانيا, لندن, دبلوماسيين روس, أزمة دبلوماسية
روسيا, بريطانيا, لندن, دبلوماسيين روس, أزمة دبلوماسية

السفير الروسي: موسكو لا تستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن

00:11 GMT 13.02.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationلسفير الروسي المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين
لسفير الروسي المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه لا يستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن في ذكرى بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
وقال السفير، "بالنسبة للطرد.. لا أستبعد الآن أي مفاجآت، يمكن التحضير لها في ذكرى بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. نحن نعلم أن الاستعدادات جارية وسنرى ما هي المشاكل التي ستحدث".
الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
السفير الروسي: الرياض لن تنضم إلى تحالف الغرب ضد موسكو
أمس, 07:03 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
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