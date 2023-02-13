https://sputnikarabic.ae/20230213/السفير-الروسي-موسكو-لا-تستبعد-طرد-السلطات-البريطانية-دبلوماسيين-روس-جديد-من-لندن-1073436199.html
السفير الروسي: موسكو لا تستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن
السفير الروسي: موسكو لا تستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن
أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه لا يستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن في ذكرى... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T00:11+0000
2023-02-13T00:11+0000
2023-02-13T00:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
لندن
دبلوماسيين روس
أزمة دبلوماسية
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وقال السفير، "بالنسبة للطرد.. لا أستبعد الآن أي مفاجآت، يمكن التحضير لها في ذكرى بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. نحن نعلم أن الاستعدادات جارية وسنرى ما هي المشاكل التي ستحدث".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230212/السفير-الروسي-الرياض-لن-تنضم-إلى-تحالف-الغرب-ضد-روسيا-1073405751.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا, لندن, دبلوماسيين روس, أزمة دبلوماسية
روسيا, بريطانيا, لندن, دبلوماسيين روس, أزمة دبلوماسية
السفير الروسي: موسكو لا تستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن
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أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه لا يستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن في ذكرى بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
وقال السفير، "بالنسبة للطرد.. لا أستبعد الآن أي مفاجآت، يمكن التحضير لها في ذكرى بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. نحن نعلم أن الاستعدادات جارية
وسنرى ما هي المشاكل التي ستحدث".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.