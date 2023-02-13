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https://sputnikarabic.ae/20230213/السيسي-ما-يحدث-خلال-عام-هو-محاولة-للعبث-في-مساحة-الثقة-بين-الشعب-المصري-والقيادة-1073465973.html
السيسي: ما يحدث خلال عام هو محاولة للعبث في مساحة الثقة بين الشعب المصري والقيادة
السيسي: ما يحدث خلال عام هو محاولة للعبث في مساحة الثقة بين الشعب المصري والقيادة
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن هناك محاولة منذ عام للعبث بمساحة الثقة بين الشعب المصري والقيادة والحكومة ومعه شخصيا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T15:02+0000
2023-02-13T15:02+0000
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وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية، على هامش فعاليات "القمة العالمية للحكومات"، المنعقدة في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن "هذه المحاولة قائمة على الكذب والافتراء والادعاء".وأكد أن "تواصله المستمر مع الشعب المصري شكلت حالة من الثقة بينه وبين المواطنين".ولفت إلى أن الكتلة الصلبة في الدولة هي القيادة والحكومة، مضيفًا: "الإرهاب تم القضاء عليه بعد أن دفعنا ثمنا كبيرا، لكنهم لن يتركونا هكذا، ولهذا يحاولون العبث في المساحة التي بين الناس والقيادة، في محاولة لخلخلتها".كما ناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإماراتيين خلال الجلسة "بعدم السماح لمواقع التواصل الاجتماعي أن تؤثر على وحدتنا"، رافضًا محاولات بعض الأقلام النيل من وحدة الدول العربية، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، على هامش فعاليات "القمة العالمية للحكومات"، المنعقدة في إمارة دبي الخليجية، إن بلاده تجاوزت فترة صعبة من عام 2011 إلى 2013، مشيرًا إلى أن "الاحتياطي الأجنبي تراجع لولا جهود الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعربية السعودية والكويت".وأكد أن "الشعب المصري على قدر المسؤولية، وتحمل الظروف الصعبة التي مرت وتمر بالعالم"، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/السيسي-يزور-الإمارات-على-رأس-وفد-حكومي-رفيع-المستوى-1073411888.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

السيسي: ما يحدث خلال عام هو محاولة للعبث في مساحة الثقة بين الشعب المصري والقيادة

15:02 GMT 13.02.2023
© AFP 2023 / AHMAD HASSANالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2023 / AHMAD HASSAN
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن هناك محاولة منذ عام للعبث بمساحة الثقة بين الشعب المصري والقيادة والحكومة ومعه شخصيا.
وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية، على هامش فعاليات "القمة العالمية للحكومات"، المنعقدة في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن "هذه المحاولة قائمة على الكذب والافتراء والادعاء".
وأكد أن "تواصله المستمر مع الشعب المصري شكلت حالة من الثقة بينه وبين المواطنين".
ولفت إلى أن الكتلة الصلبة في الدولة هي القيادة والحكومة، مضيفًا: "الإرهاب تم القضاء عليه بعد أن دفعنا ثمنا كبيرا، لكنهم لن يتركونا هكذا، ولهذا يحاولون العبث في المساحة التي بين الناس والقيادة، في محاولة لخلخلتها".
كما ناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإماراتيين خلال الجلسة "بعدم السماح لمواقع التواصل الاجتماعي أن تؤثر على وحدتنا"، رافضًا محاولات بعض الأقلام النيل من وحدة الدول العربية، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
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أمس, 11:07 GMT
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، على هامش فعاليات "القمة العالمية للحكومات"، المنعقدة في إمارة دبي الخليجية، إن بلاده تجاوزت فترة صعبة من عام 2011 إلى 2013، مشيرًا إلى أن "الاحتياطي الأجنبي تراجع لولا جهود الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعربية السعودية والكويت".
وأكد أن "الشعب المصري على قدر المسؤولية، وتحمل الظروف الصعبة التي مرت وتمر بالعالم"، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
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