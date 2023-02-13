https://sputnikarabic.ae/20230213/السيسي-مصر-تجاوزت-فترة-صعبة-والمصريون-على-قدر-المسؤولية-1073454133.html

السيسي: مصر تجاوزت فترة صعبة والمصريون على قدر المسؤولية

السيسي: مصر تجاوزت فترة صعبة والمصريون على قدر المسؤولية

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن بلاده تجاوزت فترة صعبة من عام 2011 إلى 2013، مشيرًا إلى أن "الاحتياطي الأجنبي تراجع لولا جهود الأشقاء... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T11:34+0000

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2023-02-13T11:34+0000

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وأكد خلال مشاركته في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، على هامش فعاليات "القمة العالمية للحكومات"، المنعقدة في إمارة دبي الخليجية، أن "الشعب المصري على قدر المسؤولية، وتحمل الظروف الصعبة التي مرت وتمر بالعالم"، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، وفقا لموقع "مصراوي".وأشار الرئيس المصري في حديثه في دبي إلى أن "مصر تنفذ 24 مدينة جديدة ذكية والعاصمة الإدارية تشمل ميكنة الخدمات، وأن هناك 800 ألف شاب يتزوج سنويا، بما يتطلب أكثر من 600 ألف وحدة سكنية في كل عام".كما أكد حرص بلاده "على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتماما بالعمل في مصر، أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات أمامهم"، بحسب بيان من الرئاسة المصرية.ولفت في هذا الصدد إلى "أهمية دور القطاع الخاص، المصري والأجنبي، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية".وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي سيزور، أمس الأحد، دولة الإمارات، وذلك على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في القمة العالمية للحكومات.وتعقد القمة في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وتأتي مشاركة الوفد المصري برئاسة السيسي في إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام.

https://sputnikarabic.ae/20230123/السيسي-يعاتب-الإعلام-بسبب-الحديث-عن-زيادة-أسعار-المواد-الغذائية-1072622044.html

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار