https://sputnikarabic.ae/20230213/الطيران-السوري-يكشف-لـسبوتنيك-وصول-82-طائرة-مساعدات-للبلاد-وتجهيز-السعودية-لخط-إمداد-1073472489.html
الطيران السوري يكشف لـ"سبوتنيك" وصول 82 طائرة مساعدات للبلاد وتجهيز السعودية لخط إمداد
الطيران السوري يكشف لـ"سبوتنيك" وصول 82 طائرة مساعدات للبلاد وتجهيز السعودية لخط إمداد
أكد مدير الطيران المدني السوري، باسم منصور، أن إجمالي عدد طائرات المساعدات التي وصلت البلاد بلغ 82 طائرة، من عدة دول بينها روسيا وإيران، لافتًا إلى أن السعودية... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T18:46+0000
2023-02-13T18:46+0000
2023-02-13T18:46+0000
أخبار سوريا اليوم
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دمشق - سبوتنيك. وقال منصور، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "82 طائرة مساعدات وصلت إلى سوريا توزعت إلى مطارات ثلاث، وجنسيات هذه الطائرات متنوعة، بينها 6 طائرات من إيران و11 من العراق و3 من روسيا".وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، على "ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا بما فيها المناطق الخاضعة للاحتلال وسيطرة الإرهابيين".وذكرت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس بشار الأسد التقى مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء الحديث عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات".وأكد الأسد، حسب البيان، "ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا بما فيها المناطق التي تخضع للاحتلال وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة".
https://sputnikarabic.ae/20230213/بيسكوف-روسيا-تبذل-جهودا-كبيرة-لتقديم-المساعدة-لضحايا-الزلزال-في-سوريا-1073450066.html
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أخبار سوريا اليوم, السعودية
أخبار سوريا اليوم, السعودية
الطيران السوري يكشف لـ"سبوتنيك" وصول 82 طائرة مساعدات للبلاد وتجهيز السعودية لخط إمداد
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أكد مدير الطيران المدني السوري، باسم منصور، أن إجمالي عدد طائرات المساعدات التي وصلت البلاد بلغ 82 طائرة، من عدة دول بينها روسيا وإيران، لافتًا إلى أن السعودية طلبت الإذن من الحكومة السورية للهبوط بطائرات، ويتم تجهيز الترتيبات لها حاليا.
دمشق - سبوتنيك. وقال منصور، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "82 طائرة مساعدات وصلت إلى سوريا توزعت إلى مطارات ثلاث، وجنسيات هذه الطائرات متنوعة، بينها 6 طائرات من إيران و11 من العراق و3 من روسيا".
عدد الدول التي شاركت في المساعدات 23 دولة، والسعودية طلبت الإذن بالهبوط ويتم حاليا ترتيب خط طيران للطائرات السعودية.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، على "ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا بما فيها المناطق الخاضعة للاحتلال وسيطرة الإرهابيين".
وذكرت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس بشار الأسد التقى مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء الحديث عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات".
وأكد الأسد،
حسب البيان، "ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا بما فيها المناطق التي تخضع للاحتلال وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة".