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https://sputnikarabic.ae/20230213/القوات-الأوكرانية-تقصف-ماكيفكا-ودونيتسك-بقذائف-الناتو-1073479994.html
القوات الأوكرانية تقصف ماكيفكا ودونيتسك بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف ماكيفكا ودونيتسك بقذائف "الناتو"
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، مساء الاثنين، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ماكيفكا ودونيتسك في الجمهورية... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T22:35+0000
2023-02-13T22:35+0000
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
قصف
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دونيتسك - سبوتنيك. وقالت الممثلية في بيان، عبر قناة "تليغرام"، أنّه "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، على المحاور التالية في الساعة 23:00 - المركز السكني أفدييفكا وماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، تم إطلاق 10 قذائف من عيار 155 ملم".وبحسب البيان عاودت التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 23.40 قصف مدينة ماكيفكا مجددا وأطلقت عليها خمس قذائف من نفس العيار، وفي الساعة 23.43 - أربعة قذائف على منطقة كييف في دونيتسك.يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230213/القوات-الروسية-تحيد-110-عسكريين-أوكرانيين-وتدمر-آلياتهم-1073454396.html
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القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, قصف
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, قصف

القوات الأوكرانية تقصف ماكيفكا ودونيتسك بقذائف "الناتو"

22:35 GMT 13.02.2023
© Sputnik . Maxim Zakharov / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ "هيمارس" لمستشفى المقاطعة في نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 يناير 2023
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ هيمارس لمستشفى المقاطعة في نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Maxim Zakharov
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، مساء الاثنين، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ماكيفكا ودونيتسك في الجمهورية بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"، وأطلقت ما مجموعه 19 قذيفة من عيار 155 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك. وقالت الممثلية في بيان، عبر قناة "تليغرام"، أنّه "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، على المحاور التالية في الساعة 23:00 - المركز السكني أفدييفكا وماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، تم إطلاق 10 قذائف من عيار 155 ملم".
وبحسب البيان عاودت التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 23.40 قصف مدينة ماكيفكا مجددا وأطلقت عليها خمس قذائف من نفس العيار، وفي الساعة 23.43 - أربعة قذائف على منطقة كييف في دونيتسك.
راجمة صواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
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11:32 GMT
يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
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