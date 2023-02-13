https://sputnikarabic.ae/20230213/القوات-الروسية-تستهدف-قاعدة-دبابات-أوكرانية-في-القرب-من-جمهورية-دونيتسك-1073449684.html

القوات الروسية تستهدف قاعدة دبابات أوكرانية في القرب من جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تستهدف قاعدة دبابات أوكرانية في القرب من جمهورية دونيتسك

صرح مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية تمكنت من استهداف حظيرة للدبابات الأوكرانية بالقرب من جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T10:05+0000

2023-02-13T10:05+0000

2023-02-13T10:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0e/1061184663_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_6c4239b04f0022604ad91061042537bb.jpg

وأشار المصدر إلى أن القوات الروسية حددت موقع المعدات التابعة للقوات الأوكرانية داخل مبنى وتم استهدافهه بصاروخ "غراد".وبيّنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك تم استهداف معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر من 250 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 12 قطعة من المعدات العسكرية، بالإضافة إلى مستودع للمدفعية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20230211/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-140-جنديا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1073375369.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا