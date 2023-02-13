https://sputnikarabic.ae/20230213/القوات-الروسية-تستهدف-قاعدة-دبابات-أوكرانية-في-القرب-من-جمهورية-دونيتسك-1073449684.html
القوات الروسية تستهدف قاعدة دبابات أوكرانية في القرب من جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تستهدف قاعدة دبابات أوكرانية في القرب من جمهورية دونيتسك
صرح مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية تمكنت من استهداف حظيرة للدبابات الأوكرانية بالقرب من جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T10:05+0000
2023-02-13T10:05+0000
2023-02-13T10:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار المصدر إلى أن القوات الروسية حددت موقع المعدات التابعة للقوات الأوكرانية داخل مبنى وتم استهدافهه بصاروخ "غراد".وبيّنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك تم استهداف معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر من 250 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 12 قطعة من المعدات العسكرية، بالإضافة إلى مستودع للمدفعية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230211/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-140-جنديا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1073375369.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف قاعدة دبابات أوكرانية في القرب من جمهورية دونيتسك
10:05 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 10:06 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
صرح مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية تمكنت من استهداف حظيرة للدبابات الأوكرانية بالقرب من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشار المصدر إلى أن القوات الروسية حددت موقع المعدات التابعة للقوات الأوكرانية داخل مبنى وتم استهدافهه بصاروخ "غراد".
وبيّنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك تم استهداف معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر من 250 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 12 قطعة من المعدات العسكرية، بالإضافة إلى مستودع للمدفعية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".