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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230213/القوات-الروسية-تستهدف-قاعدة-دبابات-أوكرانية-في-القرب-من-جمهورية-دونيتسك-1073449684.html
القوات الروسية تستهدف قاعدة دبابات أوكرانية في القرب من جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تستهدف قاعدة دبابات أوكرانية في القرب من جمهورية دونيتسك
صرح مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية تمكنت من استهداف حظيرة للدبابات الأوكرانية بالقرب من جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T10:05+0000
2023-02-13T10:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار المصدر إلى أن القوات الروسية حددت موقع المعدات التابعة للقوات الأوكرانية داخل مبنى وتم استهدافهه بصاروخ "غراد".وبيّنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك تم استهداف معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر من 250 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 12 قطعة من المعدات العسكرية، بالإضافة إلى مستودع للمدفعية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230211/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-140-جنديا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1073375369.html
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روسيا

القوات الروسية تستهدف قاعدة دبابات أوكرانية في القرب من جمهورية دونيتسك

10:05 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 10:06 GMT 13.02.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صرح مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية تمكنت من استهداف حظيرة للدبابات الأوكرانية بالقرب من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشار المصدر إلى أن القوات الروسية حددت موقع المعدات التابعة للقوات الأوكرانية داخل مبنى وتم استهدافهه بصاروخ "غراد".
وبيّنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك تم استهداف معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر من 250 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 12 قطعة من المعدات العسكرية، بالإضافة إلى مستودع للمدفعية.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك
11 فبراير, 11:56 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:42 GMT
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