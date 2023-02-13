https://sputnikarabic.ae/20230213/الناتو-يعتزم-إنشاء-شبكة-من-الأقمار-الصناعية-للاستطلاع-والرصد-1073469671.html
الناتو يعتزم إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية للاستطلاع والرصد
الناتو يعتزم إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية للاستطلاع والرصد
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن وزراء دفاع الناتو يعتزمون خلال اجتماع في بروكسل، يومي 14 و 15 فبراير/ شباط، الاتفاق على إنشاء شبكة افتراضية من... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T16:19+0000
2023-02-13T16:19+0000
2023-02-13T16:19+0000
الناتو
رصد عسكري
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واضاف ستولتنبرغ، اليوم الاثنين: "أتوقع أن تتفق الدول على إنشاء شبكة افتراضية جديدة من الأقمار الصناعية الوطنية والتجارية، والتي ينبغي أن تسهم في تطوير الاستخبارات والمراقبة ودعم مهام وعمليات الناتو، ومساعدة البلدان على مشاركة البيانات بشكل أفضل وتحسين التفاعل والملاحة، والإنذار المبكر بخصوص عمليات إطلاق صواريخ".وقال ستوتنبرغ، اليوم الاثنين في 13 فبراير/ شباط، إن وزراء دفاع الناتو سيناقشون في اجتماع الغد عواقب الأزمة في أوكرانيا ومن ضمنها انخفاض مخزون الأسلحة للحلفاء وذلك بسبب إمداد نظام كييف بالأسلحة.وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف، الذي سيعقد غدا: "الناتو يجدد تأكيده مواصلة دعم أوكرانيا للفوز بالحرب وسنناقش غدا حاجة أوكرانيا للأسلحة والمعدات". وأضاف: "سنناقش أيضا عواقب النزاع المسلح في أوكرانيا ومن ضمنها انخفاض مخزون الأسلحة للحلفاء".وشدد على أهمية "السرعة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة الضرورية".
https://sputnikarabic.ae/20230213/إعلام-غربي-يعتبر-أن-دعم-أوكرانيا-يصب-في-مصلحة-روسيا-والصين-وينهك-الناتو-1073456519.html
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الناتو, رصد عسكري
الناتو يعتزم إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية للاستطلاع والرصد
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قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن وزراء دفاع الناتو يعتزمون خلال اجتماع في بروكسل، يومي 14 و 15 فبراير/ شباط، الاتفاق على إنشاء شبكة افتراضية من الأقمار الصناعية الفضائية لزيادة كفاءة تبادل المعلومات الاستخباراتية والمراقبة.
واضاف ستولتنبرغ، اليوم الاثنين: "أتوقع أن تتفق الدول على إنشاء شبكة افتراضية جديدة من الأقمار الصناعية الوطنية والتجارية، والتي ينبغي أن تسهم في تطوير الاستخبارات والمراقبة ودعم مهام وعمليات الناتو، ومساعدة البلدان على مشاركة البيانات بشكل أفضل وتحسين التفاعل والملاحة، والإنذار المبكر بخصوص عمليات إطلاق صواريخ".
وقال ستوتنبرغ، اليوم الاثنين في 13 فبراير/ شباط، إن وزراء دفاع الناتو سيناقشون في اجتماع الغد عواقب الأزمة في أوكرانيا ومن ضمنها انخفاض مخزون الأسلحة للحلفاء وذلك بسبب إمداد نظام كييف بالأسلحة.
وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف، الذي سيعقد غدا: "الناتو يجدد تأكيده مواصلة دعم أوكرانيا للفوز بالحرب وسنناقش غدا حاجة أوكرانيا للأسلحة والمعدات".
وأضاف: "سنناقش أيضا عواقب النزاع المسلح في أوكرانيا ومن ضمنها انخفاض مخزون الأسلحة للحلفاء".
وشدد
على أهمية "السرعة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة الضرورية".