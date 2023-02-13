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https://sputnikarabic.ae/20230213/بشار-الأسد-يؤكد-ضرورة-إدخال-المساعدات-العاجلة-إلى-كل-المناطق-في-سوريا-1073471527.html
الأسد يؤكد ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا
الأسد يؤكد ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، مساء اليوم الاثنين، على "ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا بما فيها المناطق الخاضعة للاحتلال وسيطرة... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T17:17+0000
2023-02-13T17:36+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس بشار الأسد التقى مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء الحديث عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات".وأكد الأسد، حسب البيان، "ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا بما فيها المناطق التي تخضع للاحتلال وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة".وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.وتم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية، كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230213/غريفيث-يزور-حلب-للإطلاع-على-هول-الدمار-الذي-طال-المدينة-جراء-الزلزال-1073457233.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الأسد يؤكد ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا

17:17 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 17:36 GMT 13.02.2023)
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورصورة من الأرشيف - الرئيس السوري بشار الأسد، مارس 2020
صورة من الأرشيف - الرئيس السوري بشار الأسد، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد، مساء اليوم الاثنين، على "ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا بما فيها المناطق الخاضعة للاحتلال وسيطرة الإرهابيين".
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس بشار الأسد التقى مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء الحديث عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات".
وأكد الأسد، حسب البيان، "ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا بما فيها المناطق التي تخضع للاحتلال وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة".
غريفيث يزور حلب للإطلاع هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
غريفيث يزور حلب للاطلاع على هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال
12:36 GMT
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.
وتم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية، كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر - سبوتنيك عربي
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الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
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6 فبراير, 17:43 GMT
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