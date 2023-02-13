https://sputnikarabic.ae/20230213/بشار-الأسد-يؤكد-ضرورة-إدخال-المساعدات-العاجلة-إلى-كل-المناطق-في-سوريا-1073471527.html

الأسد يؤكد ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا

الأسد يؤكد ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، مساء اليوم الاثنين، على "ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا بما فيها المناطق الخاضعة للاحتلال وسيطرة... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T17:17+0000

2023-02-13T17:17+0000

2023-02-13T17:36+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

زلزال

منظمة الأمم المتحدة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139394_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_06473245b80d6b90560fc3561a41ab33.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس بشار الأسد التقى مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء الحديث عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات".وأكد الأسد، حسب البيان، "ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا بما فيها المناطق التي تخضع للاحتلال وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة".وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.وتم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية، كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20230213/غريفيث-يزور-حلب-للإطلاع-على-هول-الدمار-الذي-طال-المدينة-جراء-الزلزال-1073457233.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي