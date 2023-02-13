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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230213/تدمير-ناقلة-جند-مدرعة-أمريكية-متحركة-فيديو-1073455785.html
تدمير ناقلة جند مدرعة أمريكية متحركة... فيديو
تدمير ناقلة جند مدرعة أمريكية متحركة... فيديو
تمكنت قوات دونيتسك بمساعدة منظومة صاروخية مضادة للدبابات من تدمير ناقلة أفراد مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم113". 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T12:13+0000
2023-02-13T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت قناة تلغرام "قوات دونيتسك الشعبية" شريط فيديو لإطلاق ناجح لصاروخ. يُذكر أن طاقم المنظومة الصاروخية من الكتيبة 58 للعمليات الخاصة التابعة لفيلق جيش دونيتسك الأول، أصاب الهدف المتحرك.تُظهر اللقطات كيف يوجه المشغل، بعد الإطلاق، الصاروخ الذي تم إطلاقه نحو إم113. بعد إصابتها وانفجارها، استمرت المركبة المدرعة المحترقة في التحرك بالقصور الذاتي لبعض الوقت، ثم توقفت.
https://sputnikarabic.ae/20230213/مواجهة-بين-منظومة-مضادة-للدبابات-ومدرعة-بي-إم-بي-2-أوكرانية-فيديو-1073453439.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

تدمير ناقلة جند مدرعة أمريكية متحركة... فيديو

12:13 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 12:14 GMT 13.02.2023)
© AFP 2023 / JALAA MAREYالمدرعة الأمريكية "إم – 113" لدى الجيش الإسرائيلي
المدرعة الأمريكية إم – 113 لدى الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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تمكنت قوات دونيتسك بمساعدة منظومة صاروخية مضادة للدبابات من تدمير ناقلة أفراد مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم113".
نشرت قناة تلغرام "قوات دونيتسك الشعبية" شريط فيديو لإطلاق ناجح لصاروخ. يُذكر أن طاقم المنظومة الصاروخية من الكتيبة 58 للعمليات الخاصة التابعة لفيلق جيش دونيتسك الأول، أصاب الهدف المتحرك.
تُظهر اللقطات كيف يوجه المشغل، بعد الإطلاق، الصاروخ الذي تم إطلاقه نحو إم113. بعد إصابتها وانفجارها، استمرت المركبة المدرعة المحترقة في التحرك بالقصور الذاتي لبعض الوقت، ثم توقفت.
مركبة بي إم بي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
مواجهة بين منظومة صاروخية مضادة للدبابات ومدرعة "بي إم بي-2" أوكرانية... فيديو
11:13 GMT
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:13 GMT
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