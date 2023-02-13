https://sputnikarabic.ae/20230213/تدمير-ناقلة-جند-مدرعة-أمريكية-متحركة-فيديو-1073455785.html
تدمير ناقلة جند مدرعة أمريكية متحركة... فيديو
تدمير ناقلة جند مدرعة أمريكية متحركة... فيديو
تمكنت قوات دونيتسك بمساعدة منظومة صاروخية مضادة للدبابات من تدمير ناقلة أفراد مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم113". 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T12:13+0000
2023-02-13T12:13+0000
2023-02-13T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت قناة تلغرام "قوات دونيتسك الشعبية" شريط فيديو لإطلاق ناجح لصاروخ. يُذكر أن طاقم المنظومة الصاروخية من الكتيبة 58 للعمليات الخاصة التابعة لفيلق جيش دونيتسك الأول، أصاب الهدف المتحرك.تُظهر اللقطات كيف يوجه المشغل، بعد الإطلاق، الصاروخ الذي تم إطلاقه نحو إم113. بعد إصابتها وانفجارها، استمرت المركبة المدرعة المحترقة في التحرك بالقصور الذاتي لبعض الوقت، ثم توقفت.
https://sputnikarabic.ae/20230213/مواجهة-بين-منظومة-مضادة-للدبابات-ومدرعة-بي-إم-بي-2-أوكرانية-فيديو-1073453439.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تدمير ناقلة جند مدرعة أمريكية متحركة... فيديو
12:13 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 12:14 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
تمكنت قوات دونيتسك بمساعدة منظومة صاروخية مضادة للدبابات من تدمير ناقلة أفراد مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم113".
نشرت قناة تلغرام "قوات دونيتسك الشعبية" شريط فيديو لإطلاق ناجح لصاروخ. يُذكر أن طاقم المنظومة الصاروخية من الكتيبة 58 للعمليات الخاصة التابعة لفيلق جيش دونيتسك الأول، أصاب الهدف المتحرك.
تُظهر اللقطات كيف يوجه المشغل، بعد الإطلاق، الصاروخ الذي تم إطلاقه نحو إم113. بعد إصابتها وانفجارها، استمرت المركبة المدرعة المحترقة في التحرك بالقصور الذاتي لبعض الوقت، ثم توقفت.