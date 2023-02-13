https://sputnikarabic.ae/20230213/تركيا-تقول-إنها-لن-تسمح-بتدفق-جديد-للاجئين-السوريين-بعد-الزلزال-1073470271.html
تركيا تقول إنها "لن تسمح" بتدفق جديد للاجئين السوريين بعد الزلزال
تركيا تقول إنها "لن تسمح" بتدفق جديد للاجئين السوريين بعد الزلزال
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تسمح بتدفق جديد للاجئين من سوريا، بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T16:56+0000
2023-02-13T16:56+0000
2023-02-13T16:56+0000
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وكان الوزير يعلق -خلال في مؤتمر صحفي في أنقرة- على مزاعم أن السوريين يتدفقون إلى داخل تركيا عقب الزلزال الذي وقع يوم الاثنين الماضي وبلغت قوته 7.8 درجة، وتسبب في مقتل أكثر من 37 ألف شخص في البلدين.وأوضح جاويش أوغلو أن المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة يجري توصيلها من خلال معبر باب الهوى الحدودي، وإن تركيا مستعدة لفتح معبرين حدوديين جديدين من منطقة كلس بعد الزلزال.وأضاف: "جميع هذه المعابر الحدودية من أجل المساعدات الإنسانية. ولا يعني ذلك أن السوريين قادمون إلى تركيا من خلال هذه المعابر".ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 شباط/فبراير إلى أكثر من 35 ألفاً، بحسب آخر تعداد رسمي.وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال خلف 31 ألفاً و634 قتيلاً في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات 3581 قتيلا في سوريا.وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة غير النهائية قد "تتضاعف".
https://sputnikarabic.ae/20230213/تقرير-خسائر-تركيا-قد-تصل-إلى-84-مليار-دولار-1073468751.html
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العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
تركيا تقول إنها "لن تسمح" بتدفق جديد للاجئين السوريين بعد الزلزال
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تسمح بتدفق جديد للاجئين من سوريا، بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.
وكان الوزير يعلق -خلال في مؤتمر صحفي في أنقرة- على مزاعم أن السوريين يتدفقون إلى داخل تركيا عقب الزلزال الذي وقع يوم الاثنين الماضي وبلغت قوته 7.8 درجة، وتسبب في مقتل أكثر من 37 ألف شخص في البلدين.
وقال: "مزاعم أن هناك تدفقا جديدا للاجئين من سوريا إلى تركيا (بعد الزلزال) غير حقيقية. لن نسمح بذلك"، وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية.
وأوضح جاويش أوغلو أن المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية
التي تسيطر عليها المعارضة يجري توصيلها من خلال معبر باب الهوى الحدودي، وإن تركيا مستعدة لفتح معبرين حدوديين جديدين من منطقة كلس بعد الزلزال.
وأضاف: "جميع هذه المعابر الحدودية من أجل المساعدات الإنسانية. ولا يعني ذلك أن السوريين قادمون إلى تركيا من خلال هذه المعابر".
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 شباط/فبراير إلى أكثر من 35 ألفاً، بحسب آخر تعداد رسمي.
وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال خلف 31 ألفاً و634 قتيلاً في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات 3581 قتيلا في سوريا.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة غير النهائية قد "تتضاعف".