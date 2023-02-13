عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230213/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073439054.html
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T05:42+0000
2023-02-13T05:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069901616_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_a1457ed5419e8401db5e6060a9cc85cf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069901616_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_0724f6aa2fd296fe8974c327a26e74a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:42 GMT 13.02.2023
تابعنا عبرTelegram
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:32 GMT 13.02.2023
قد تشمل حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا حظرًا على تصدير الشاحنات ومعدات البناء والمكونات الإلكترونية
06:32 GMT 13.02.2023
إعلام: حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا قد تشمل أربعة بنوك روسية
06:31 GMT 13.02.2023
السفارة الأوكرانية تقوم بتجنيد اللاجئين الأوكران على الأراضي البريطانية
صرح السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، بأنه يتم تجنيد اللاجئين الأوكران على أراضي المملكة المتحدة.

وقال كيلين لوكالة سبوتنيك: "على حد علمنا، يتم تجنيد الأوكرانيين في المملكة المتحدة، الذين يقيمون هنا كلاجئين. السفارة الأوكرانية تفعل هذا، أعرف إنها ترسل رسائل".
06:31 GMT 13.02.2023
بريطانيا قد تزود كييف بدبابات "تشالنجر 2" بحلول مارس-أبريل
أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، لأن بريطانيا قد تسلم دبابات "تشالنجر 2" إلى كييف بحلول مارس-أبريل.

وقال كيلين لوكالة سبوتنيك: "الكثير من الخبراء تحدثوا حول هذا الأمر [تزويد كييف بدبابات تشالينجر 2] بطرق مختلفة للغاية، وأنا أتابع هذا."

وأشار كيلين إلى أن "تشالنجر 2 هي آلة ثقيلة ومعقدة، ويتم الآن تدريب أطقم أوكرانية عليها في المملكة المتحدة، فكيف سيتمكنون من إتقان هذه الآلة".
06:21 GMT 13.02.2023
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
أوكرانيا تختبر طائرة مسيرة انتحارية جديدة... فيديو
06:08 GMT
05:42 GMT 13.02.2023
السفير الروسي في بريطانيا: لندن تدرس مصادرة الأصول الروسية المجمدة
أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن السلطات البريطانية تدرس سبل مصادرة الأصول الروسية المجمدة وتعد تشريعا بهذا الصدد.
05:41 GMT 13.02.2023
السفير الروسي: موسكو لا تستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن
أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه لا يستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن في ذكرى بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
وقال السفير، "بالنسبة للطرد.. لا أستبعد الآن أي مفاجآت، يمكن التحضير لها في ذكرى بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. نحن نعلم أن الاستعدادات جارية وسنرى ما هي المشاكل التي ستحدث".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала