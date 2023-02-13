تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:32 GMT 13.02.2023
قد تشمل حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا حظرًا على تصدير الشاحنات ومعدات البناء والمكونات الإلكترونية
06:32 GMT 13.02.2023
إعلام: حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا قد تشمل أربعة بنوك روسية
06:31 GMT 13.02.2023
السفارة الأوكرانية تقوم بتجنيد اللاجئين الأوكران على الأراضي البريطانية
صرح السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، بأنه يتم تجنيد اللاجئين الأوكران على أراضي المملكة المتحدة.
وقال كيلين لوكالة سبوتنيك: "على حد علمنا، يتم تجنيد الأوكرانيين في المملكة المتحدة، الذين يقيمون هنا كلاجئين. السفارة الأوكرانية تفعل هذا، أعرف إنها ترسل رسائل".
وقال كيلين لوكالة سبوتنيك: "على حد علمنا، يتم تجنيد الأوكرانيين في المملكة المتحدة، الذين يقيمون هنا كلاجئين. السفارة الأوكرانية تفعل هذا، أعرف إنها ترسل رسائل".
06:31 GMT 13.02.2023
بريطانيا قد تزود كييف بدبابات "تشالنجر 2" بحلول مارس-أبريل
أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، لأن بريطانيا قد تسلم دبابات "تشالنجر 2" إلى كييف بحلول مارس-أبريل.
وقال كيلين لوكالة سبوتنيك: "الكثير من الخبراء تحدثوا حول هذا الأمر [تزويد كييف بدبابات تشالينجر 2] بطرق مختلفة للغاية، وأنا أتابع هذا."
وأشار كيلين إلى أن "تشالنجر 2 هي آلة ثقيلة ومعقدة، ويتم الآن تدريب أطقم أوكرانية عليها في المملكة المتحدة، فكيف سيتمكنون من إتقان هذه الآلة".
06:21 GMT 13.02.2023
05:42 GMT 13.02.2023
أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن السلطات البريطانية تدرس سبل مصادرة الأصول الروسية المجمدة وتعد تشريعا بهذا الصدد.
05:41 GMT 13.02.2023
أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه لا يستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن في ذكرى بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
وقال السفير، "بالنسبة للطرد.. لا أستبعد الآن أي مفاجآت، يمكن التحضير لها في ذكرى بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. نحن نعلم أن الاستعدادات جارية وسنرى ما هي المشاكل التي ستحدث".