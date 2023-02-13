https://sputnikarabic.ae/20230213/تقارير-تكشف-عن-عرض-قطري-لشراء-نادي-مانشستر-يونايتد-1073469073.html
تقارير تكشف عن عرض قطري لشراء نادي "مانشستر يونايتد"
تقارير تكشف عن عرض قطري لشراء نادي "مانشستر يونايتد"
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، أن مستثمرين قطريين من المقرر أن يقدموا عرضا لشراء نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T16:01+0000
2023-02-13T16:01+0000
2023-02-13T16:01+0000
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وقال أشخاص مطلعون على الأمر، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن الكونسورتيوم القطري يستعد لتقديم عرض مبدئي للنادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحلول نهاية الأسبوع الحالي.وأشار أحد الأشخاص، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أثناء مناقشة معلومات سرية، إلى أن المسؤولين في صندوق الثروة السيادية، وجهاز قطر للاستثمار، يساعدون في الاستعدادات لتقديم عرض لشراء النادي، إلى جانب المكاتب العائلية المحلية.ويقدّر متخصص الاستثمار الرياضي في شركة الاستشارات المالية الدولية المتخصصة في الأعمال التجارية الزراعية والخدمات المصرفية الاستثمارية عالية المستوى "Certus Capital"، آدم سومرفيلد، أنوأنفقت قطر أكثر من 200 مليار دولار خلال العقد الماضي، لإعادة تطوير البنية التحتية للبلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم.وبخلاف بناء الملاعب الجديدة وبلديات بأكملها، فقد اشترت قطر أصولا رياضية، فيما تستحوذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية، مالكة نادي "باريس سان جيرمان"، على حصة قدرها 22% من نادي "إس سي براجا" البرتغالي.وكان نادي "مانشستر يونايتد" موضوع تكهنات متزايدة بالاستحواذ عليه، منذ فصل الصيف الماضي، عندما أفادت "بلومبرغ" بأن عائلة جليزر المالكة له، أبدت انفتاحا على بيع حصة منه.وحتى هذه اللحظة، فقد أعلن الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، عن اهتمامه رسميا بشراء النادي، ويعمل مع شركة "غلودمان ساكس" و"جي بي مورغان تشيس" على تقديم عرض محتمل.
https://sputnikarabic.ae/20221208/مدرب-مانشستر-يونايتد-لم-أعد-أفكر-في-أزمة-رونالدو-1070976335.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مانشستر يونايتد, رياضة, العالم العربي, الأخبار
مانشستر يونايتد, رياضة, العالم العربي, الأخبار
تقارير تكشف عن عرض قطري لشراء نادي "مانشستر يونايتد"
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كشفت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، أن مستثمرين قطريين من المقرر أن يقدموا عرضا لشراء نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر، في تصريحات لوكالة
"بلومبرغ" الأمريكية، إن الكونسورتيوم القطري يستعد لتقديم عرض مبدئي للنادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحلول نهاية الأسبوع الحالي.
وأشار أحد الأشخاص، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أثناء مناقشة معلومات سرية، إلى أن المسؤولين في صندوق الثروة السيادية، وجهاز قطر للاستثمار، يساعدون في الاستعدادات لتقديم عرض لشراء النادي، إلى جانب المكاتب العائلية المحلية.
ويقدّر متخصص الاستثمار الرياضي في شركة الاستشارات المالية الدولية المتخصصة في الأعمال التجارية الزراعية والخدمات المصرفية الاستثمارية عالية المستوى "Certus Capital"، آدم سومرفيلد، أن
"أي عرض مقدم لنادي "مانشستر يونايتد"، يجب أن تتجاوز قيمته 4.8 مليار دولار أمريكي لكي يكون ناجحا، وهذا من شأنه أن يجعلها واحدة من أكبر الصفقات التي تتضمن امتيازا رياضيا على الإطلاق".
وأنفقت قطر أكثر من 200 مليار دولار خلال العقد الماضي، لإعادة تطوير البنية التحتية للبلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم.
وبخلاف بناء الملاعب الجديدة وبلديات بأكملها، فقد اشترت قطر أصولا رياضية، فيما تستحوذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية، مالكة نادي "باريس سان جيرمان"، على حصة قدرها 22% من نادي "إس سي براجا" البرتغالي.
وكان نادي "مانشستر يونايتد" موضوع تكهنات متزايدة بالاستحواذ عليه، منذ فصل الصيف الماضي، عندما أفادت "بلومبرغ" بأن عائلة جليزر المالكة له، أبدت انفتاحا على بيع حصة منه.
وحتى هذه اللحظة، فقد أعلن الملياردير البريطاني، جيم راتكليف
، عن اهتمامه رسميا بشراء النادي، ويعمل مع شركة "غلودمان ساكس" و"جي بي مورغان تشيس" على تقديم عرض محتمل.