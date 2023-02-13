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https://sputnikarabic.ae/20230213/تقرير-الناتو-سيطالب-أعضاءه-بزيادة-مخزونهم-من-الأسلحة-1073453555.html
تقرير: الناتو سيطالب أعضاءه بزيادة مخزونهم من الأسلحة
تقرير: الناتو سيطالب أعضاءه بزيادة مخزونهم من الأسلحة
توقعت مصادر أن يطالب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الدول الأعضاء بزيادة مخزونها من الذخيرة التي نفدت بشكل خطير بسبب استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T11:11+0000
2023-02-13T11:11+0000
الناتو
ذخيرة
حروب
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت المصادر، اليوم الاثنين، أنه حتى قبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، لم تصل العديد من الدول الأعضاء في الناتو بمخزونها إلى المعدل المستهدف.وعزت ذلك إلى اعتقاد المسؤولين بأن حروب الاستنزاف بالإضافة لمعارك المدفعية واسعة النطاق أصبحت شيئا من الماضي.ونقل تقرير عن دبلوماسي أوروبي: "إذا كانت أوروبا ستقاتل روسيا، فإن بعض الدول ستنفذ ذخيرتها خلال أيام".في هذا السياق، من المرجح أن يزيد الناتو من المستوى المستهدف لأعضائه فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة.وقال مسؤول في الناتو: "حتما سأصاب بالدهشة إذا لم يتم زيادة الأهداف".وأوضح المسؤول أن أضخم عجز يتمثل في قذائف 155 إم إم، و راجمات الصواريخ هيمارس، وذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي مثل إريس تي وباتريوت وغيبارد التي تستخدمها القوات الأوكرانية بفاعلية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/ذكرى-17-فبراير-لماذا-تعمد-الناتو-تدمير-ليبيا-وإخراجها-من-المعادلة-الإقليمية-والدولية--1073423767.html
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الناتو, ذخيرة, حروب, العالم, الأخبار
الناتو, ذخيرة, حروب, العالم, الأخبار

تقرير: الناتو سيطالب أعضاءه بزيادة مخزونهم من الأسلحة

11:11 GMT 13.02.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورشعار حلف شمال الأطلسي
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توقعت مصادر أن يطالب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الدول الأعضاء بزيادة مخزونها من الذخيرة التي نفدت بشكل خطير بسبب استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت المصادر، اليوم الاثنين، أنه حتى قبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، لم تصل العديد من الدول الأعضاء في الناتو بمخزونها إلى المعدل المستهدف.
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ذكرى "17 فبراير".. لماذا تعمد الناتو تدمير ليبيا وإخراجها من المعادلة الإقليمية والدولية
أمس, 15:18 GMT
وعزت ذلك إلى اعتقاد المسؤولين بأن حروب الاستنزاف بالإضافة لمعارك المدفعية واسعة النطاق أصبحت شيئا من الماضي.
ونقل تقرير عن دبلوماسي أوروبي: "إذا كانت أوروبا ستقاتل روسيا، فإن بعض الدول ستنفذ ذخيرتها خلال أيام".
في هذا السياق، من المرجح أن يزيد الناتو من المستوى المستهدف لأعضائه فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة.
وقال مسؤول في الناتو: "حتما سأصاب بالدهشة إذا لم يتم زيادة الأهداف".
وأوضح المسؤول أن أضخم عجز يتمثل في قذائف 155 إم إم، و راجمات الصواريخ هيمارس، وذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي مثل إريس تي وباتريوت وغيبارد التي تستخدمها القوات الأوكرانية بفاعلية.
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