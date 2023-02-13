https://sputnikarabic.ae/20230213/تقنية-جديدة-للتنبؤ-بفاعلية-العلاج-الكيميائي-لسرطان-الثدي-1073457888.html
تقنية جديدة للتنبؤ بفاعلية العلاج الكيميائي لسرطان الثدي
تقنية جديدة للتنبؤ بفاعلية العلاج الكيميائي لسرطان الثدي
نجح باحثون في جامعة كندية في استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمدى فاعلية العلاج الكيميائي لمرض سرطان الثدي. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T12:51+0000
2023-02-13T12:51+0000
2023-02-13T12:51+0000
مجتمع
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وذكر موقع "للعلم" أن باحثين في جامعة "واترلو" الكندية ابتكروا تقنية ترتكز على الذكاء الاصطناعي، ويمكنها التنبؤ بما إذا كانت السيدات المصابات بسرطان الثدي سيستفدن من العلاج الكيميائي قبل الجراحة أم لا.وأشار الباحثون إلى أن التقنية الجديدة قد تساعد مريضات سرطان الثدي اللاتي لا يناسبهن العلاج الكيميائي على تفادي آثاره الجانبية الخطيرة.كما تساعد في تمهيد الطريق أمام نتائج جراحية أفضل للسيدات اللاتي يناسبهن العلاج الكيميائي.ويمثل سرطان الثدي أكثر من 25% من جميع حالات السرطان الجديدة لدى الإناث.وتزايدت عمليات استخدام العلاج الكيميائي خلال الفترة الأخيرة، وذلك لأنه قد ينتج عنه استجابة مُرضية كاملة للمريض.وقد يساعد العلاج في تقليل أورام سرطان الثدي قبل الجراحة، الأمر الذي يجعل الجراحة ممكنة أو أكثر سهولة.
https://sputnikarabic.ae/20230208/نوع-من-السرطان-يؤدي-فجأة-لاكتساب-لهجة-جديدة--1073274656.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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السرطان, علاج, أخبار كندا, أمراض
السرطان, علاج, أخبار كندا, أمراض
تقنية جديدة للتنبؤ بفاعلية العلاج الكيميائي لسرطان الثدي
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نجح باحثون في جامعة كندية في استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمدى فاعلية العلاج الكيميائي لمرض سرطان الثدي.
وذكر موقع "للعلم"
أن باحثين في جامعة "واترلو" الكندية ابتكروا تقنية ترتكز على الذكاء الاصطناعي، ويمكنها التنبؤ بما إذا كانت السيدات المصابات بسرطان الثدي سيستفدن من العلاج الكيميائي قبل الجراحة أم لا.
وأشار الباحثون إلى أن التقنية الجديدة قد تساعد مريضات سرطان
الثدي اللاتي لا يناسبهن العلاج الكيميائي على تفادي آثاره الجانبية الخطيرة.
كما تساعد في تمهيد الطريق أمام نتائج جراحية أفضل للسيدات اللاتي يناسبهن العلاج الكيميائي.
ويمثل سرطان الثدي أكثر من 25% من جميع حالات السرطان الجديدة لدى الإناث.
وتزايدت عمليات استخدام العلاج الكيميائي خلال الفترة الأخيرة، وذلك لأنه قد ينتج عنه استجابة مُرضية كاملة للمريض.
وقد يساعد العلاج في تقليل أورام سرطان الثدي قبل الجراحة، الأمر الذي يجعل الجراحة ممكنة أو أكثر سهولة.