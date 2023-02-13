حصيلة نخوة "أبطال الجزائر" في سوريا وتركيا
© Sputnik . Suhaib Omaraya"سبوتنيك" تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
كشفت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن حصيلة إسهام فرق الإنقاذ الموفدة إلى سوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.
وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية في بيان لها، أن "فرق الإنقاذ تمكنت في البلدين من إنقاذ 13 شخصا من تحت الأنقاض أحياء، فيما تم انتشال 92 متوفيا في تركيا، أما في سوريا فقد تم إنقاذ شخص واحد، في حين تم انتشال 34 آخرين متوفين تحت الأنقاض.
وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن هذه الأرقام تم تسجيلها إلى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الاثنين.
© Sputnik . Suhaib Omaraya"سبوتنيك" تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب
"سبوتنيك" تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وبيّنت المديرية العامة أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى حسب الأرقام التي أعلنت عنها منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم، وكذلك الأشخاص المنقذين على قيد الحياة في جميع العمليات الجارية إلى حد الآن في سوريا وتركيا
© Sputnik . Suhaib Omaraya"سبوتنيك" تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب
"سبوتنيك" تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
كما كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا لها عن بطولات رجال الإنقاذ الجزائريين في تركيا وسوريا، ووصفتهم بـ"أبطال الجزائر"، حسب موقع الجزائر الآن.
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.