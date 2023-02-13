عربي
https://sputnikarabic.ae/20230213/حصيلة-نخوة-أبطال-الجزائر-في-سوريا-وتركيا-1073458529.html
حصيلة نخوة "أبطال الجزائر" في سوريا وتركيا
حصيلة نخوة "أبطال الجزائر" في سوريا وتركيا
كشفت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن حصيلة إسهام فرق الإنقاذ الموفدة إلى سوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T13:26+0000
2023-02-13T13:26+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073350867_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6c1a65bfc124499d574e6bef2098cb55.jpg
وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية في بيان لها، أن "فرق الإنقاذ تمكنت في البلدين من إنقاذ 13 شخصا من تحت الأنقاض أحياء، فيما تم انتشال 92 متوفيا في تركيا، أما في سوريا فقد تم إنقاذ شخص واحد، في حين تم انتشال 34 آخرين متوفين تحت الأنقاض.وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن هذه الأرقام تم تسجيلها إلى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الاثنين.كما كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا لها عن بطولات رجال الإنقاذ الجزائريين في تركيا وسوريا، ووصفتهم بـ"أبطال الجزائر"، حسب موقع الجزائر الآن.وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230212/وكالة-الأنباء-الجزائرية-تعلن-تعرضها-لهجمات-سيبرانية-مصدرها-الجغرافي-إسرائيل-والمغرب-1073430887.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073350867_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7e481076825877abcebf1004a9d342a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

حصيلة نخوة "أبطال الجزائر" في سوريا وتركيا

13:26 GMT 13.02.2023
© Sputnik . Suhaib Omaraya"سبوتنيك" تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب
سبوتنيك تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Suhaib Omaraya
تابعنا عبرTelegram
كشفت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن حصيلة إسهام فرق الإنقاذ الموفدة إلى سوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.
وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية في بيان لها، أن "فرق الإنقاذ تمكنت في البلدين من إنقاذ 13 شخصا من تحت الأنقاض أحياء، فيما تم انتشال 92 متوفيا في تركيا، أما في سوريا فقد تم إنقاذ شخص واحد، في حين تم انتشال 34 آخرين متوفين تحت الأنقاض.
وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن هذه الأرقام تم تسجيلها إلى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الاثنين.
© Sputnik . Suhaib Omaraya"سبوتنيك" تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب
سبوتنيك تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
"سبوتنيك" تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya

وبيّنت المديرية العامة أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى حسب الأرقام التي أعلنت عنها منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم، وكذلك الأشخاص المنقذين على قيد الحياة في جميع العمليات الجارية إلى حد الآن في سوريا وتركيا

© Sputnik . Suhaib Omaraya"سبوتنيك" تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب
سبوتنيك تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
"سبوتنيك" تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
كما كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا لها عن بطولات رجال الإنقاذ الجزائريين في تركيا وسوريا، ووصفتهم بـ"أبطال الجزائر"، حسب موقع الجزائر الآن.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
وكالة الأنباء الجزائرية تعلن تعرضها لهجمات سيبرانية مصدرها الجغرافي إسرائيل والمغرب
أمس, 19:29 GMT
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала