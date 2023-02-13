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روسيا تفتتح فرعا للجامعة الوطنية للأبحاث النووية في مصر
روسيا تفتتح فرعا للجامعة الوطنية للأبحاث النووية في مصر
صرح نائب وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية قسطنطين موغيليفسكي، أنه سيتم افتتاح فرع للجامعة الوطنية الروسية للأبحاث النووية (ميفي) في مصر لتدريب... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T09:02+0000
2023-02-13T09:04+0000
مصر
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أضاف النائب أنه يتم الآن إجراء مشاورات وقد تم اتخاذ قرار بفتح فرع للجامعة في مصر، ويرجع ذلك لبناء محطة للطاقة النووية حيث سيكون هناك إمكانية لتجهيز الموظفين.ستبلغ السعة الكهربائية الإجمالية لمحطة الطاقة النووية 4.8 غيغاوات تقريبا.في عام 2022، بدأ بناء وحدتي الطاقة الأولى والثانية لمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلن أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم الحكومية، أنه من المقرر أن يبدأ بناء وحدتين أخريين للطاقة في محطة الضبعة للطاقة النووية بمشاركة روسيا في عام 2023.قال السفير الروسي في مصر جورجي بوريسنكو الأسبوع الماضي في مقابلة مع "سبوتنيك" إن بناء المحطة النووية يتم وفق المواعيد المحددة وحتى بتقدم.
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مصر, روسيا, العالم العربي, اقتصاد
مصر, روسيا, العالم العربي, اقتصاد

روسيا تفتتح فرعا للجامعة الوطنية للأبحاث النووية في مصر

09:02 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 09:04 GMT 13.02.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجامعة الأبحاث النووية "ميفي"
جامعة الأبحاث النووية ميفي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح نائب وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية قسطنطين موغيليفسكي، أنه سيتم افتتاح فرع للجامعة الوطنية الروسية للأبحاث النووية (ميفي) في مصر لتدريب الكوادر لمحطة "الضبعة"، أول محطة للطاقة النووية في البلد، التي يتم بناؤها بمشاركة روسيا.
أضاف النائب أنه يتم الآن إجراء مشاورات وقد تم اتخاذ قرار بفتح فرع للجامعة في مصر، ويرجع ذلك لبناء محطة للطاقة النووية حيث سيكون هناك إمكانية لتجهيز الموظفين.
تقع محطة الضبعة للطاقة النووية في منطقة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​، على بعد 350 كيلومترا من القاهرة. ستشمل المحطة أربع وحدات طاقة مع محطات مفاعل VVER-1200 الروسية التي تنتمي إلى الجيل 3+ وتفي بأعلى متطلبات الكفاءة والسلامة الدولية.
ستبلغ السعة الكهربائية الإجمالية لمحطة الطاقة النووية 4.8 غيغاوات تقريبا.
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قال السفير الروسي في مصر جورجي بوريسنكو الأسبوع الماضي في مقابلة مع "سبوتنيك" إن بناء المحطة النووية يتم وفق المواعيد المحددة وحتى بتقدم.
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