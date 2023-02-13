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https://sputnikarabic.ae/20230213/زلزال-يضرب-بقوة-58-درجة-جزر-الكوريل-1073440908.html
زلزال يضرب بقوة 5.8 درجة جزر الكوريل
زلزال يضرب بقوة 5.8 درجة جزر الكوريل
أعلن فرع خدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في الجزيرة أن زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وقع اليوم الاثنين، في المحيط الهادئ... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T07:38+0000
2023-02-13T07:38+0000
روسيا
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وقالت إيلينا سيمونوفا رئيسة محطة الزلازل "يوجنو ساخالينسك"، لوكالة "سبوتنيك": "تم تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يوم 13 فبراير في الساعة 16.56 (8.56 بتوقيت موسكو). وكان مركز الزلزال على بعد 59 كيلومترا جنوب جزيرة كوريل غير المأهولة. وكان مصدر الزلزال على عمق 101 كيلومترا".ووفقا لها، لم يشعر به الناس في جزيرة إيتوروب.وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230212/تحذير-من-الصحة-العالمية-لسوريا-في-أعقاب-الزلزال-1073432060.html
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زلزال يضرب بقوة 5.8 درجة جزر الكوريل

07:38 GMT 13.02.2023
© Sputnik . Nadejda Liksakova / الانتقال إلى بنك الصور جزيرة اوروب إحدى جزر الكوريل
 جزيرة اوروب إحدى جزر الكوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Nadejda Liksakova
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أعلن فرع خدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في الجزيرة أن زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وقع اليوم الاثنين، في المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل.
وقالت إيلينا سيمونوفا رئيسة محطة الزلازل "يوجنو ساخالينسك"، لوكالة "سبوتنيك": "تم تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يوم 13 فبراير في الساعة 16.56 (8.56 بتوقيت موسكو). وكان مركز الزلزال على بعد 59 كيلومترا جنوب جزيرة كوريل غير المأهولة. وكان مصدر الزلزال على عمق 101 كيلومترا".
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أمس, 20:36 GMT
ووفقا لها، لم يشعر به الناس في جزيرة إيتوروب.
وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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