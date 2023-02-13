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https://sputnikarabic.ae/20230213/سوريا-تفتح-معبري-سراقب-وأبو-الزندين-لإيصال-المساعدات-لمتضرري-الزلزال-1073480102.html
سوريا تفتح معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال
سوريا تفتح معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، فتح دمشق معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال في الأراضي الخارجة عن... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T23:17+0000
2023-02-13T23:17+0000
أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي
زلزال
دمشق
الهلال الأحمر
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موسكو - سبوتنيك. وقال إيغوروف خلال إفادة إعلامية مساء الاثنين، "تنفيذا لتعليمات الرئيس السوري بشار الأسد، تم فتح معبري سراقب وأبو الزندين من جانب واحد من أجل تقديم المساعدة للسكان المتضررين من الزلزال في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة السلطات السورية، وتم تشكيل قوافل مساعدات إنسانية للضحايا".وأكد أن القافلة جاهز للتوجه إلى المناطق المنكوبة برفقة ممثلين عن الهلال الأحمر.وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر الاثنين السادس من فبراير/شباط الجاري، 1414 وفاة، و2349 مصابا، بحسب وزارة الصحة السورية، في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن عدد الضحايا في جميع المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا يبلغ نحو 8500 شخص.وعبرت دول عديدة عن تضامنها مع الشعب السوري بعد حدوث الزلزال.ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والجزائر، ومصر، وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230213/غوتيريش-يعلن-موافقة-دمشق-على-فتح-معبرين-إضافيين-على-الحدود-التركية-1073478537.html
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أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة الروسي, زلزال, دمشق, الهلال الأحمر
أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة الروسي, زلزال, دمشق, الهلال الأحمر

سوريا تفتح معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال

23:17 GMT 13.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Dosseman / Kahramanmaraş view from Piramit building (cropped image)منظر جوي لمدينة كهرمان مرعش التركية قبل الزلزال
منظر جوي لمدينة كهرمان مرعش التركية قبل الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Dosseman / Kahramanmaraş view from Piramit building (cropped image)
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، فتح دمشق معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال في الأراضي الخارجة عن سيطرة الحكومة.
موسكو - سبوتنيك. وقال إيغوروف خلال إفادة إعلامية مساء الاثنين، "تنفيذا لتعليمات الرئيس السوري بشار الأسد، تم فتح معبري سراقب وأبو الزندين من جانب واحد من أجل تقديم المساعدة للسكان المتضررين من الزلزال في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة السلطات السورية، وتم تشكيل قوافل مساعدات إنسانية للضحايا".
كما أشار إلى صعوبة تقديم المساعدة لضحايا الزلزال، بسبب عدم وجود ضمانات أمنية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الشرعية.
وأكد أن القافلة جاهز للتوجه إلى المناطق المنكوبة برفقة ممثلين عن الهلال الأحمر.
وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر الاثنين السادس من فبراير/شباط الجاري، 1414 وفاة، و2349 مصابا، بحسب وزارة الصحة السورية، في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن عدد الضحايا في جميع المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا يبلغ نحو 8500 شخص.
دخول عشرات الشاحنات الإغاثية المقدمة من الأمم المتحدة إلى مناطق سيطرة جبهة النصرة شمال غربي سوريا عن طريق معبر باب الهوى في ريف إدلب الغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
غوتيريش يعلن موافقة دمشق على فتح معبرين إضافيين على الحدود التركية
21:03 GMT
وعبرت دول عديدة عن تضامنها مع الشعب السوري بعد حدوث الزلزال.
ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والجزائر، ومصر، وغيرها.
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