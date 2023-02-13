https://sputnikarabic.ae/20230213/صحيفة-العيون-الحمراء-لن-تساعد-دبابة-تي-84-الأوكرانية-1073445520.html
صحيفة: "العيون الحمراء" لن تساعد دبابة "تي-84" الأوكرانية
صحيفة: "العيون الحمراء" لن تساعد دبابة "تي-84" الأوكرانية
أظهر مقاتلو التشكيلات المسلحة في أوكرانيا مرة أخرى دبابة "تي-84" المخبأة في مكان ما في الخلف. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T08:57+0000
2023-02-13T08:57+0000
2023-02-13T10:12+0000
رصد عسكري
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هذه المرة، قرر الطاقم أن يفاجئ ممثلي وسائل الإعلام العاملين في موقع النازيين الجدد بـ "العيون الحمراء" لنظام "فاراتا" للقمع الإلكتروني البصري.كان من المفترض أن يحذر نظام التشويش أطقم العمل من التعرض لأجهزة تحديد المدى بالليزر وتمنع توجيه صواريخ الجيل الثاني المضادة للدبابات مثل "هوت" و"ميلان" وبي جي إم-71" و"إم47" وغيرها.في التسعينيات، تم نسخ "فاراتا" في أوكرانيا وبدأ عرضها في المعارض، حيث تم عرضه على دبابات "تي-84" وياتاغان" و"أوبلوت-إم". بالإضافة إلى "تي-72" من تعديل "إم بي" و"أ غي" المحدثة. كما تم اختباره على الدبابة الباكستانية "الخالد".تم تثبيت هذا النظام على عشر دبابات تي-84 جرى تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية. اشترى الجيش الأمريكي 4 من هذه الدبابات لاحقًا للدراسة، ولكن قبل إرسالها إلى الخارج، تم تفكيك نظام التشويش منها ويعتقد أنه تم تفكيك النظام لأنه لم يعمل من البداية.في وقت لاحق، تم تطوير "فاراتا"، وتم تركيبه على "أوبلوت-تي"، والتي تم بيعها إلى تايلاند. كان هناك 49 في المجموع.بعد عام 2014، اتضح أن إنتاج "فاراتا" في أوكرانيا من دون مكونات روسية أمر مستحيل، والآن يمكن رؤيته فقط على عدد قليل من دبابات "تي-84" القادرة على العمل، والتي، بسبب العديد من المشاكل، يخشى إرسالها إلى خط الاتصال.
https://sputnikarabic.ae/20230213/القوات-الروسية-تستهدف-قاعدة-دبابات-أوكرانية-في-القرب-من-جمهورية-دونيتسك-1073449684.html
https://sputnikarabic.ae/20230213/مجلة-الولايات-المتحدة-سحبت-حاملات-الطائرات-بعيدا-عن-الصين-بعد-هدية-بوتين-إلى-شي-جين-بينغ-1073448987.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صحيفة: "العيون الحمراء" لن تساعد دبابة "تي-84" الأوكرانية
08:57 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 10:12 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
أظهر مقاتلو التشكيلات المسلحة في أوكرانيا مرة أخرى دبابة "تي-84" المخبأة في مكان ما في الخلف.
هذه المرة، قرر الطاقم أن يفاجئ ممثلي وسائل الإعلام العاملين في موقع النازيين الجدد بـ "العيون الحمراء" لنظام "فاراتا"
للقمع الإلكتروني البصري.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن هذا "الابتكار الأوكراني" هو ببساطة نسخة مسروقة من "شتورا" الروسي، تم اختبار عينات منه على دبابات "تي-80أو دي" التابعة لمصنع خاركوف لهندسة النقل "ماليشيف".
كان من المفترض أن يحذر نظام التشويش أطقم العمل من التعرض لأجهزة تحديد المدى بالليزر وتمنع توجيه صواريخ الجيل الثاني المضادة للدبابات مثل "هوت" و"ميلان" وبي جي إم-71" و"إم47" وغيرها.
في التسعينيات، تم نسخ "فاراتا" في أوكرانيا وبدأ عرضها في المعارض، حيث تم عرضه على دبابات "تي-84" وياتاغان" و"أوبلوت-إم". بالإضافة إلى "تي-72" من تعديل "إم بي" و"أ غي" المحدثة. كما تم اختباره على الدبابة الباكستانية "الخالد".
تم تثبيت هذا النظام على عشر دبابات تي-84 جرى تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية. اشترى الجيش الأمريكي 4 من هذه الدبابات لاحقًا للدراسة، ولكن قبل إرسالها إلى الخارج، تم تفكيك نظام التشويش منها ويعتقد أنه تم تفكيك النظام لأنه لم يعمل من البداية.
في وقت لاحق، تم تطوير "فاراتا"، وتم تركيبه على "أوبلوت-تي"، والتي تم بيعها إلى تايلاند. كان هناك 49 في المجموع.
بعد عام 2014، اتضح أن إنتاج "فاراتا" في أوكرانيا من دون مكونات روسية أمر مستحيل، والآن يمكن رؤيته فقط على عدد قليل من دبابات "تي-84" القادرة على العمل، والتي، بسبب العديد من المشاكل، يخشى إرسالها إلى خط الاتصال.