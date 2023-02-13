صحيفة تكشف عن الأهمية الكبيرة للقاعدة الإيرانية الجوية تحت الأرض
09:16 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 09:38 GMT 13.02.2023)
© AFP 2023 / Iranian Army officeتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران.
© AFP 2023 / Iranian Army office
في أوائل فبراير/ شباط الجاري، تم نشر صور أولى لقاعدة جوية إيرانية تحت الأرض تستضيف طائرات مقاتلة من الجيل الثالث من طراز "إف-4 دي/إي فانتوم"، والذي لفت الانتباه بشكل خاص هو مستويات الحماية والتحصين القصوى، على عكس معظم القواعد في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" أنه تم بناء المنشأة "إيجل 44"، تحت الجبال لحمايتها من أي أخطار، وهي مجهزة بمرافق مختلفة، وتشمل مراكز الإنذار والقيادة، وحظائر الطائرات، ومواقع للصيانة، ومرافق الملاحة، وخزانات الوقود، وغيرها من الذخائر والصواريخ.
أهمية التوقيت
توقيت الكشف عن المنشأة مهم بشكل خاص بسبب الهجمات الأخيرة بطائرات من دون طيار على إيران، والتي أفادت مصادر أمريكية بأن اسرائيل نفذتها، فضلا عن التدريبات المتصاعدة التي تقوم بها الوحدات الجوية الإسرائيلية، إلى جانب القوات الأمريكية، لمحاكاة الهجمات الكبرى على المنشآت النووية الإيرانية.
يمتلك خصوم إيران مجموعة واسعة من الوسائل التي يمكن أن تهدد مطاراتها، بما في ذلك الطائرات المسيرة والضربات الجوية، وهجمات صواريخ "كروز" من المدمرات أو الغواصات، أو حتى هجمات الصواريخ الباليستية، بحسب صحيفة "militarywatch".
شهدت الحرب العراقية الإيرانية قيام العراق بشن هجمات كبيرة على المطارات في جميع أنحاء إيران باستخدام وسائل مثل قاذفات "توبوليف 16"، و"تو-22"، ومقاتلات "سو-22".
ولطالما قامت إيران بتحصين مواقع عسكرية كبرى وعدد من مواقعها النووية تحت الأرض، كما فعل "حزب الله" اللبناني الذي كان لديه شبكة ضخمة من الأنفاق والمخابئ تحت الأرض وكانت سبب انتصاره في صد محاولة غزو إسرائيل للبنان في عام 2006.
ونوّهت الصحيفة إلى أن كوريا الشمالية كانت المزود الرائد للمعرفة والمعدات العسكرية لإيران منذ أوائل عام 1980، بدءا من أول ترخيص في البلاد لإنتاج الصواريخ الباليستية إلى البيانات من التجارب النووية الكورية، هناك احتمال كبير بأن يكون للمتخصصين الكوريين الشماليين دور رائد في بناء "إيجل 44"، وربما منشآت في أماكن أخرى من إيران.
تعتبر كوريا الشمالية اليوم الدولة الأكثر أنفاقا في العالم، ومن الأمثلة البارزة على ذلك مترو بيونغ يانغ، أعمق خط سكة حديد تحت الأرض في العالم والذي تم تصميمه خصيصا لتوفير القدرة على البقاء ضد الضربات النووية الأمريكية المحتملة، وبالتالي مأوى للمدنيين.
ونوّهت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تعتمد إيران بشكل أساسي على الدفاعات الجوية الأرضية بدلا من الطائرات لمواجهة التوغلات المعادية المحتملة، مشيرة إلى أن وجود أسطول مقاتل كبير سوف يزيد الضغط الذي ستواجهه أي قوة معادية محتملة.