https://sputnikarabic.ae/20230213/صحيفة-تكشف-عن-الأهمية-الكبيرة-للقاعدة-الإيرانية-الجوية-تحت-الأرض--1073445848.html

صحيفة تكشف عن الأهمية الكبيرة للقاعدة الإيرانية الجوية تحت الأرض

صحيفة تكشف عن الأهمية الكبيرة للقاعدة الإيرانية الجوية تحت الأرض

في أوائل فبراير/ شباط الجاري، تم نشر صور أولى لقاعدة جوية إيرانية تحت الأرض تستضيف طائرات مقاتلة من الجيل الثالث من طراز "إف-4 دي/إي فانتوم"، والذي لفت... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T09:16+0000

2023-02-13T09:16+0000

2023-02-13T09:38+0000

العالم

إيران

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ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" أنه تم بناء المنشأة "إيجل 44"، تحت الجبال لحمايتها من أي أخطار، وهي مجهزة بمرافق مختلفة، وتشمل مراكز الإنذار والقيادة، وحظائر الطائرات، ومواقع للصيانة، ومرافق الملاحة، وخزانات الوقود، وغيرها من الذخائر والصواريخ.أهمية التوقيتتوقيت الكشف عن المنشأة مهم بشكل خاص بسبب الهجمات الأخيرة بطائرات من دون طيار على إيران، والتي أفادت مصادر أمريكية بأن اسرائيل نفذتها، فضلا عن التدريبات المتصاعدة التي تقوم بها الوحدات الجوية الإسرائيلية، إلى جانب القوات الأمريكية، لمحاكاة الهجمات الكبرى على المنشآت النووية الإيرانية.يمتلك خصوم إيران مجموعة واسعة من الوسائل التي يمكن أن تهدد مطاراتها، بما في ذلك الطائرات المسيرة والضربات الجوية، وهجمات صواريخ "كروز" من المدمرات أو الغواصات، أو حتى هجمات الصواريخ الباليستية، بحسب صحيفة "militarywatch".ونوّهت الصحيفة إلى أن كوريا الشمالية كانت المزود الرائد للمعرفة والمعدات العسكرية لإيران منذ أوائل عام 1980، بدءا من أول ترخيص في البلاد لإنتاج الصواريخ الباليستية إلى البيانات من التجارب النووية الكورية، هناك احتمال كبير بأن يكون للمتخصصين الكوريين الشماليين دور رائد في بناء "إيجل 44"، وربما منشآت في أماكن أخرى من إيران.ونوّهت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تعتمد إيران بشكل أساسي على الدفاعات الجوية الأرضية بدلا من الطائرات لمواجهة التوغلات المعادية المحتملة، مشيرة إلى أن وجود أسطول مقاتل كبير سوف يزيد الضغط الذي ستواجهه أي قوة معادية محتملة.

https://sputnikarabic.ae/20230212/هل-إيران-وراء-الهجوم-السيبراني-اختراق-إلكتروني-لمعهد-تقني-إسرائيلي-1073416151.html

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