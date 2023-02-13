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https://sputnikarabic.ae/20230213/صينيون-يحذرون-من-اختفاء-أوكرانيا-بعد-كلام-بودولاك-عن-روسيا-1073458080.html
صينيون يحذرون من اختفاء أوكرانيا بعد كلام بودولاك عن روسيا
صينيون يحذرون من اختفاء أوكرانيا بعد كلام بودولاك عن روسيا
رد قراء صحيفة "غوانشا" الصينية على تصريح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا زيلينسكي ميخائيل بودولاك حول ضرورة "الانتصار" على روسيا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T12:58+0000
2023-02-13T12:58+0000
العالم
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وكتبوا في التعليقات: "ما هذا الهراء، كيف يمكن لأوكرانيا أن تهزم روسيا؟ لدى الأخيرة آلاف القنابل النووية، من المؤكد أن كييف ستخسر".واستهزأ آخر: "للأسف، للأسف، قريبًا لن يكون هناك بلد مثل أوكرانيا! أوه، يا لها من مأساة".وكتب مستخدم: "فقط أرسل عائلة زيلينسكي وعائلتك إلى الخارج. بمجرد مغادرتكم سينتهي النزاع بسرعة كبيرة".وعلق آخر: "لا أعرف كيف تحصل مجموعة من الأشخاص تحت قيادة زيلينسكي على مثل هذه الثقة والثقة بالنفس. إنهم يتحدثون كثيرًا، وكل هذا هراء. هل هو إدمان الكحوليات، أم النشوة التي يقدمها الناتو، أم هلوسة المخدرات. ومع ذلك، الآن الجو في أوروبا ساحر للغاية، فهل تستطيع سحابة عيش الغراب فقط إيقاظ هؤلاء الناس من أحلامهم الربيعية؟.ونصح آخر: "لكن الولايات المتحدة تريد منك أن تقاتل حتى آخر أوكراني، لذا شد أحزمتك".شدد الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا على أن الغرب قد فشل ولن ينجح في هزيمة روسيا في ساحة المعركة. وأشار رئيس الدولة إلى أنه بمجرد أن أدرك الدبلوماسيون الأمريكيون والأوروبيون أن هذا مستحيل، فقد تحولوا إلى مهمة أخرى - تقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل، لكنهم فشلوا أيضًا في هذا الأمر.
https://sputnikarabic.ae/20221201/بيسكوف-الناتو-لا-يزال-يفرض-الحرب-ويفضل-القتال-حتى-آخر-أوكراني-1070726693.html
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العالم

صينيون يحذرون من اختفاء أوكرانيا بعد كلام بودولاك عن روسيا

12:58 GMT 13.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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رد قراء صحيفة "غوانشا" الصينية على تصريح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا زيلينسكي ميخائيل بودولاك حول ضرورة "الانتصار" على روسيا.
وكتبوا في التعليقات: "ما هذا الهراء، كيف يمكن لأوكرانيا أن تهزم روسيا؟ لدى الأخيرة آلاف القنابل النووية، من المؤكد أن كييف ستخسر".
واستهزأ آخر: "للأسف، للأسف، قريبًا لن يكون هناك بلد مثل أوكرانيا! أوه، يا لها من مأساة".
وكتب مستخدم: "فقط أرسل عائلة زيلينسكي وعائلتك إلى الخارج. بمجرد مغادرتكم سينتهي النزاع بسرعة كبيرة".
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
بيسكوف: الناتو لا يزال يفرض الحرب ويفضل القتال حتى آخر أوكراني
1 ديسمبر 2022, 10:31 GMT
وعلق آخر: "لا أعرف كيف تحصل مجموعة من الأشخاص تحت قيادة زيلينسكي على مثل هذه الثقة والثقة بالنفس. إنهم يتحدثون كثيرًا، وكل هذا هراء. هل هو إدمان الكحوليات، أم النشوة التي يقدمها الناتو، أم هلوسة المخدرات. ومع ذلك، الآن الجو في أوروبا ساحر للغاية، فهل تستطيع سحابة عيش الغراب فقط إيقاظ هؤلاء الناس من أحلامهم الربيعية؟.
ونصح آخر: "لكن الولايات المتحدة تريد منك أن تقاتل حتى آخر أوكراني، لذا شد أحزمتك".
شدد الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا على أن الغرب قد فشل ولن ينجح في هزيمة روسيا في ساحة المعركة. وأشار رئيس الدولة إلى أنه بمجرد أن أدرك الدبلوماسيون الأمريكيون والأوروبيون أن هذا مستحيل، فقد تحولوا إلى مهمة أخرى - تقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل، لكنهم فشلوا أيضًا في هذا الأمر.
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