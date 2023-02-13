https://sputnikarabic.ae/20230213/صينيون-يحذرون-من-اختفاء-أوكرانيا-بعد-كلام-بودولاك-عن-روسيا-1073458080.html

صينيون يحذرون من اختفاء أوكرانيا بعد كلام بودولاك عن روسيا

صينيون يحذرون من اختفاء أوكرانيا بعد كلام بودولاك عن روسيا

رد قراء صحيفة "غوانشا" الصينية على تصريح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا زيلينسكي ميخائيل بودولاك حول ضرورة "الانتصار" على روسيا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T12:58+0000

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2023-02-13T12:58+0000

العالم

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وكتبوا في التعليقات: "ما هذا الهراء، كيف يمكن لأوكرانيا أن تهزم روسيا؟ لدى الأخيرة آلاف القنابل النووية، من المؤكد أن كييف ستخسر".واستهزأ آخر: "للأسف، للأسف، قريبًا لن يكون هناك بلد مثل أوكرانيا! أوه، يا لها من مأساة".وكتب مستخدم: "فقط أرسل عائلة زيلينسكي وعائلتك إلى الخارج. بمجرد مغادرتكم سينتهي النزاع بسرعة كبيرة".وعلق آخر: "لا أعرف كيف تحصل مجموعة من الأشخاص تحت قيادة زيلينسكي على مثل هذه الثقة والثقة بالنفس. إنهم يتحدثون كثيرًا، وكل هذا هراء. هل هو إدمان الكحوليات، أم النشوة التي يقدمها الناتو، أم هلوسة المخدرات. ومع ذلك، الآن الجو في أوروبا ساحر للغاية، فهل تستطيع سحابة عيش الغراب فقط إيقاظ هؤلاء الناس من أحلامهم الربيعية؟.ونصح آخر: "لكن الولايات المتحدة تريد منك أن تقاتل حتى آخر أوكراني، لذا شد أحزمتك".شدد الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا على أن الغرب قد فشل ولن ينجح في هزيمة روسيا في ساحة المعركة. وأشار رئيس الدولة إلى أنه بمجرد أن أدرك الدبلوماسيون الأمريكيون والأوروبيون أن هذا مستحيل، فقد تحولوا إلى مهمة أخرى - تقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل، لكنهم فشلوا أيضًا في هذا الأمر.

https://sputnikarabic.ae/20221201/بيسكوف-الناتو-لا-يزال-يفرض-الحرب-ويفضل-القتال-حتى-آخر-أوكراني-1070726693.html

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